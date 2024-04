Mercoledì 10 aprile, l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Belen Rodriguez: "Lei e quest'uomo di bell'aspetto sono fidanzati da più di un mese, lo ha conosciuto tramite questa sua nuova amica". Stando a quanto raccontato, la showgirl sudamericana starebbe attendendo prima di ufficializzare la relazione per via di alcuni vincoli lavorativi.

Ovviamente è bene prendere la notizia con le dovute precauzioni dato che Belen non ha commentato la cosa in alcun modo.

La segnalazione

Servendosi di una storia su Instagram, Marzano ha dunque riportato una segnalazione ricevuta da una sua follower anonima riguardante Belen Rodriguez: "Lei e quest'uomo di bell'aspetto sono fidanzati da più di un mese, lo ha conosciuto tramite questa sua nuova amica".

"I due non si separano mai nelle ultime settimane, se non per fare le proprie cose nel quotidiano e ritrovarsi la sera. Il più delle volte è Belen a stare da lui, ma anche lui va a casa di lei in quanto i suoi genitori lo hanno conosciuto e i suoi figli ci hanno trascorso un week end. Insomma è tutti gli effetti il nuovo compagno", ha aggiunto l'insider.

Pare che la nuova frequentazione non sarebbe stata ancora ufficializzata dalla showgirl sudamericana per un motivo ben preciso: "Per adesso è cauta nell'esporlo perché ha dei freni a livello lavorativo legati alla sua pulizia d'immagine: deve riportare l'attenzione su di sé come professionista e non per vicende di gossip" recita ancora la segnalazione.

In occasione di un nuovo progetto di lavoro, la 39enne potrebbe dunque rendere pubblica la nuova relazione. La cosa dovrebbe comunque avvenire prima del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belen infatti non vuole rubare la scena alla sorella nel giorno più importante per lei.

Il figlio di Belen e Stefano De Martino ha compiuto 11 anni

Intanto martedì 9 aprile il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino, Santiago, ha compiuto 11 anni. "A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato.

Ti amo fino a morire d’amore. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te! Tanto tanto!" ha scritto per l'occasione Belen su Instagram a corredo di una foto del figlio risalente ad alcuni anni fa.

Anche il padre, il conduttore Stefano De Martino, ha festeggiato via social il compleanno del figlio postando tra le sue storie di Instagram una foto della torta. I due ex coniugi si sarebbero dunque rivisti al festa del primo e unico figlio che hanno avuto insieme.