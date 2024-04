Sermin ruberà la spilla della piccola Leyla nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di venerdì 19 aprile. Betul e sua madre penseranno di venderla viste le loro condizioni economiche precarie. Nel frattempo Lutfiye e Cetin organizzeranno una cena per far avvicinare Fikret e Zeynep che sembreranno avere una grande affinità.

Sermin e Betul infelici a casa di Gaffur

Le cose si metteranno molto male per Sermin e Betul che vedendo fallire il loro piano di andare a Istanbul resteranno alla tenuta, nella casa in cui viveva Gaffur. Le due donne saranno costrette ad aspettare il cibo che arriva da casa Yaman e non sopporteranno a lungo questa situazione.

Sermin andrà a casa di Zuleyha e resterà per un po' in cucina con le cuoche, intente a preparare i dolci per il matrimonio della signora e Hakan. Quando la donna vedrà una spilla di valore alla giacca della piccola Leyla, fingerà di avere un malore. Fadik si darà da fare per prendere un bicchiere di acqua e Sermin approfitterà della distrazione della domestica per rubare la spilla di Leyla senza che nessuno se ne accorga. La donna tornerà da sua figlia fiduciosa che vendendo quel gioiello avranno il denaro necessario per ricominciare una nuova vita.

La vendetta di Abdulkadir e lo sfratto di Betul e Sermin

Nelle puntate precedenti Betul ha provato a cercare Abdulkadir nella speranza di tornare con lui.

Keskin, tuttavia, è stato irremovibile e ha tentato di uccidere Betul per essere stato abbandonato in ospedale. Abdulkadir non ha tolto la vita alla sua ex fidanzata, ma si è vendicato di lei ordinando a Vahap di sfrattare subito Betul e sua madre dalla villetta.

Sermin e sua figlia hanno dovuto abbandonare la casa in cui abitavano, ma Zuleyha ha dimostrato ancora una volta una grande generosità, permettendo alle donne di restare alla tenuta.

Betul e Sermin si sono sistemate nella casetta in cui viveva Gaffur, ma non sono state affatto felici della nuova dimora, considerata troppo umile per loro.

Una nuova speranza nella vita di Fikret

I preparativi per il grande giorno di Hakan e Zuleyha andranno avanti senza sosta e i futuri sposi apporteranno le ultime modifiche alla loro camera da letto.

Il piccolo Adnan sarà entusiasta per la sua cameretta e per la felicità che la sua famiglia sta vivendo dopo tanta sofferenza.

Nel frattempo, Lutfiye si sistemerà nella sua nuova casa con Fikret e penserà al futuro di suo nipote. La nuova sindaca di Cukurova parlerà con Cetin e con lui organizzerà una cena per far conoscere Zeynep e Fikret. I due parleranno molto e a fine serata il nipote di Lutfiye riaccompagnerà la ragazza. Tra i due sembrerà esserci una buona affinità.