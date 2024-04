Kemal metterà alle strette Nihan per sapere il motivo del suo matrimonio con Emir nelle puntate di Endless Love in onda dal 15 al 20 aprile 2024. "L'ho sposato per proteggere mio fratello", ha risposto Nihan, senza specificare nulla dell'omicidio di cui è accusato Ozan. Nel frattempo, Emir ha convinto Tarik ad aprire il suo salone proponendosi come finanziatore.

Il ritorno a casa di Nihan e la delusione per Ozan

Emir andrà a prendere Nihan in preda alla rabbia dopo aver intuito che la donna ha passato la notte con Kemal in una baita nel bosco. Al suo ritorno a casa, Nihan capirà che a incendiare la barca di Salih è stato Ozan e sarà indignata con suo fratello.

La donna proverà a convincerlo a lasciar perdere Zeynep e non farsi manipolare da Emir che invece sarà molto fiero del gesto di suo cognato. Il ragazzo non ascolterà i consigli di sua sorella e continuerà a chiamare Zeynep che lo rifiuterà. Le cose si complicheranno anche per Vildan che affronterà Leyla chiedendo le sue quote dell'azienda in cambio della casa in cui vive.

Kemal deciso a conoscere tutta la verità di Nihan

Nihan e Kemal, invece, saranno più uniti che mai e dopo aver saputo che il matrimonio con Emir è stato una costrizione Soydere vorrà saperne di più. Kemal porterà Nihan su una funivia e la farà fermare a metà del percorso: "Ora è il momento di dirmi tutto, perché hai sposato Emir?".

Messa alle strette, la ragazza si renderà conto di non poter fuggire e racconterà a Kemal una mezza verità. "L'ho sposato proteggere per mio fratello". Soydere vorrà sapere perché Ozan ha condizionato così tanto la vita di Nihan, ma lei lo supplicherà di non fare più domande perché non potrebbe rispondere. Così Kemal capirà di non poter ottenere di più e farà riavviare la funivia.

Nel frattempo, Emir continuerà a portare avanti il suo piano spingendo Tarik ad aprire il suo salone e proponendosi come finanziatore.

Il rifugio di Nihan e Kemal nel bosco

Nelle puntate precedenti Nihan ha continuato a lavorare per l'associazione, ignara del fatto che dietro l'iniziativa benefica ci fosse Kemal. Quando quest'ultimo si è recato all'asilo per aiutarla con i bambini, Nihan è stata sorpresa ma felice di passare un po' di tempo con l'uomo che ama.

Dopo il lavoro, la donna ha parlato con Kemal e lo ha messo in guardia da Emir che ha giurato di distruggere lui e la sua famiglia.

Nihan ha confessato che il suo matrimonio con l'imprenditore è stato una costrizione, ma non ha rivelato nulla del ricatto di suo marito. Nihan e Kemal sono andati via dalla fondazione e sono rimasti bloccati con l'auto nel bosco. I due hanno trovato rifugio in una baita e il loro legame si è dimostrato più vivo che mai. Kemal ha cercato di mantenere le distanze da Nihan, ma lei gli ha dichiarato tutto il suo amore.