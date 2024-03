Nihan e Kemal resteranno intrappolati nel bosco durante una tempesta nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la donna non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti: "Sei il mio cuore", dirà all'ingegnere quando troveranno un posto per trascorrere la notte insieme. Kemal riuscirà ad essere più forte delle emozioni e non cederà alla passione. Nel frattempo, Emir si accorgerà che sua moglie non è tornata a casa e inizierà a cercarla, giungendo alla conclusione che si trova con Kemal.

Kemal continuerà ad essere distante con Nihan

Le vite di Kemal e Nihan proseguiranno separate, ma il destino unirà ancora una volta le loro strade. Tutto inizierà per un'iniziativa a favore dei bambini che coinvolgerà Nihan e Kemal. I due si troveranno insieme a leggere delle fiabe per i bambini e la complicità sarà evidente, anche se l'ingegnere farà di tutto per negare i suoi sentimenti. Kemal continuerà ad essere arrabbiato con Nihan che ha scelto di sposare un altro uomo e non le ha spiegato il motivo per cui lo ha fatto. La donna chiederà a Kemal comprensione, ma lui sarà molto scostante. Una volta andati via dall'asilo, i due entreranno in macchina insieme e continueranno a discutere durante il percorso.

Nihan dirà a Kemal che ha dovuto sposare Emir pur non amandolo, ma che non può dire di più a riguardo. L'auto di Kemal resterà intrappolata in un pantano a causa della forte pioggia e Nihan si troverà con lui, bloccata nella foresta.

Nihan e Kemal uniti dal destino, Emir furioso

Kemal proverà a sbloccare la sua auto ma sembrerà impossibile e nessuno dei due telefoni avrà la linea per chiamare i soccorsi.

Nihan e il suo ex fidanzato si ritroveranno da soli e inizieranno a camminare sperando di trovare qualcuno che possa aiutarli. La ragazza avrà molto freddo e Kemal la coprirà con la sua giacca, ma il posto sembrerà totalmente disabitato. In lontananza, i due vedranno una casa e decideranno di passarvi la notte. Kemal taglierà la legna mentre Nihan si darà da fare cucinando qualcosa.

La ragazza proverà ancora ad avvicinarsi all'ingegnere che resterà impassibile. Quando andranno a dormire, però, Nihan non riuscirà più a trattenere i suoi sentimenti e con e lacrime agli occhi accarezzerà Kemal: "Sei il mio cuore", gli dirà più volte. Nel frattempo, Emir rientrerà in casa e non vedendo sua moglie inizierà a telefonare a tutti i conoscenti. L'uomo capirà che la donna si trova con Kemal, perché verrà a sapere che hanno lasciato insieme l'asilo e andrà su tutte le furie. Emir si metterà a cercare Nihan e troverà la macchina di Kemal impantanata nella foresta.

Nihan ha capito che Emir sta manipolando le vite di tutti

Nelle puntate precedenti, Nihan ha capito che suo marito sta cercando di manipolare i componenti della famiglia Kemal.

Parlando con Zeynep ha capito che Emir ha convinto l'agente a fare un provino alla ragazza, ma a dargli la certezza di tutto è stato proprio lui. Nihan, infatti, ha subito le minacce di Emir che le ha detto chiaramente che ha intenzione di rovinare la famiglia Soydere e per ultimo si occuperà di Kemal. Nonostante tutto, però, Nihan non è riuscita a spiegare al suo amato di aver sposato Emir per evitare la prigione ad Ozan.