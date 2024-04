Nelle prossime puntate di Endless love, Fehime verrà a conoscenza di un dettaglio che la lascerà senza parole: Leyla è la sorella di Vildan, quindi di conseguenza è la zia di Nihan e del marito di Zeynep, Ozan. La donna prenderà questa cosa come una sorta di tradimento: invece di proteggere Kemal dalla cattiveria della famiglia Sezin, l'ha lasciato fare come se nulla fosse. Leyla proverà anche a spiegare come sono andate le cose, ma Fehime non vorrà sentire ragioni.

Kemal ha appena scoperto che Leyla è la zia di Nihan

Nelle puntate attualmente in onda di Endless love Kemal ha appena scoperto che Leyla è la zia di Nihan.

Decide di mantenere la cosa per sé, anche perché è un segreto abbastanza importante e crede che Nihan debba saperlo direttamente dalla sua famiglia. Loro non sembrano per niente intenzionati a dirle come stanno realmente le cose e la ragazza scoprirà la cosa tramite Emir.

Questa cosa segnerà una frattura profonda tra la giovane e i suoi famigliari, e con il passare dei giorni lei si avvicinerà sempre di più alla zia.

Fehime cattiva e pungente contro Nihan

Le chiederà consigli anche quando Kemal, per l'ennesima volta, dirà a Nihan di volersi allontanare da lei. Tra i due ci sarà un bacio, ma dopo l'emozione iniziale il giovane deciderà di allontanarsi, in quanto ciò che ha fatto è sbagliato.

Nihan andrà a confidarsi con Leyla, che si trasferirà a vivere a casa di Kemal.

Questo perché Vildan, con l'aiuto di Galip, le porterà via la casa. Durante la loro conversazione, però, giungerà a casa Fehime, che non prenderà bene il fatto che la giovane sia a casa del figlio. Le chiederà di stare lontana da lui, anche perché il destino del suo Kemal è accanto ad Asu, visto che questa è anche l'ultima volontà del signor Hakki, in fin di vita a causa di un male incurabile.

La rivelazione di Leyla

Nihan andrà via in lacrime e Fehime avrà modo di confrontarsi in merito alla vicenda con Leyla. "Non ho più intenzione di sacrificare mio figlio per questa ragazza", dirà Fehime arrabbiata, ma Leyla proverà a farla calmare, in fondo Kemal è adulto e può decidere di fare quello che vuole. Fehime, però, non sarà per niente carina nemmeno con Leyla: "Secondo me sbagli a coccolare questa ragazza".

Leyla, però, sarà sincera con lei: "Nihan fa parte della mia vita e sarà così per sempre". Fehime sarà pungente: "Fallo pure se ritieni che sia più preziosa del mio Kemal". Leyla allora le dirà come stanno realmente le cose: "Vildan è mia sorella e di conseguenza Nihan e Ozan sono miei nipoti". Fehime si arrabbierà: "Vergognati, invece di salvare mio figlio l'hai lasciato in pasto ai leoni". La situazione tra le due sembrerà irrisolvibile. Leyla vorrebbe spiegare la situazione, ma Fehime se ne andrà senza aggiungere una parola.