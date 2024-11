Nelle prossime puntate di Endless love, Kemal e Nihan riusciranno a sposarsi. Non sarà un'impresa facile, visto che, fino a pochi istanti prima, Emir ha cercato di uccidere Kemal per fare in modo che la ragazza e Deniz potessero tornare nella sua vita. Non ci è riuscito, ma Emir non avrà intenzione di arrendersi, visto che pianificherà di eliminare Kemal durante la festa per il matrimonio.

Emir e il piano per eliminare per sempre Kemal

Emir farà di tutto per impedire a Nihan di sposare Kemal. Il suo obiettivo sarà riprendersi non solo la ragazza, ma anche diventare nuovamente il "padre" di Deniz e così progetterà l'omicidio di Kemal.

Vorrà che la sua morte avvenga in maniera "naturale", ma questa volta non si avvalerà del solito veleno che i Kozcuoğlu usano per uccidere i propri nemici.

Grazie all'aiuto di Baran, suo complice, progetterà di ucciderlo all'interno di una camera iperbarica priva di ossigeno. Emir, però, non metterà in conto una cosa: vive con Zeynep e la ragazza non sembrerà essere propriamente dalla sua parte, visto che lui ha anche ammesso di averla sposata solo per fare un dispetto a Kemal.

Zeynep e Zehir salvano Kemal da una morte certa

Zeynep verrà a conoscenza del modo in cui Emir vuole uccidere Kemal e lo dirà a Zehir. I due correranno presso l'ospedale abbandonato in cui è stato portato Kemal e avranno la fortuna che, proprio in quel momento, la camera iperbarica non è presidiata da nessuno.

Perché Baran, il complice di Emir, si allontanerà per fare uno spuntino.

Zehir e Zeynep saranno determinati nel portare Kemal fuori da quella camera iperbarica, prima che sia troppo tardi, e ci riusciranno. "Kemal, ti ha salvato Zeynep", gli dirà Zehir e il ragazzo si sentirà un po' in colpa nei confronti della sorella: "Non sono riuscita a proteggerti da Emir".

Kemal riesce a sposare Nihan

Tuttavia, non ci sarà tempo da perdere, anche perché Nihan e Kemal devono sposarsi e la ragazza inizierà ad avere un po' di ansia nel non vedere il suo sposo arrivare. Alla fine, Kemal arriverà con il suo bel vestito bianco e lui e Nihan potranno unirsi in matrimonio.

Non molto lontano, Emir sarà deluso per il piano andato a monte, anche a causa di Baran, che si è allontanato per mangiare.

Il complice, però, gli dirà di stare tranquillo: ha già un piano per la testa per uccidere Kemal durante la festa post cerimonia. Emir non vuole che lo deluda un'altra volta: "Fammi vedere cosa sei in grado di fare con il tuo piano B".

Nel frattempo, nella location del matrimonio, Zehir e Ayhan non abbasseranno mai la guardia, anche perché crederanno che Emir possa attaccare Kemal da un momento all'altro e non avranno tutti i torti.