Nelle prossime puntate di Endless love, Emir metterà in atto l'ennesimo piano per uccidere Kemal. Vorrà farlo senza lasciare segni. Per questo, grazie all'aiuto di un suo complice, lo porterà in un ospedale abbandonato e lo rinchiuderà in una camera iperbarica priva di ossigeno. Secondo il loro piano, Kemal dovrebbe morire in un'ora.

Emir progetta l'ennesimo piano per uccidere Kemal

Emir avrà intenzione di rovinare il matrimonio tra Nihan e Kemal, ma a lui non basterà questo. Il suo obiettivo sarà quello di uccidere Kemal e magari riprendersi Nihan e Deniz, che non riesce proprio a dimenticare, nonostante il divorzio.

Metterà in atto il suo piano, che prevederà il rapimento di Kemal. Insieme ai suoi uomini, Emir farà un agguato nel salone da barbiere di Hüseyin, proprio nel momento in cui l'uomo sarà intento a preparare il figlio per il matrimonio. Narcotizzeranno entrambi e porteranno via Kemal, mentre Hüseyin lo lasceranno a terra, legato e privo di sensi. Sarà Zehir a trovarlo in quello stato e chiamerà subito Zeynep per chiederle aiuto.

Emir chiede l'aiuto di un complice per eliminare Kemal

Zehir chiederà a Zeynep se per caso ha sentito Emir mentre parlava del rapimento di Kemal e alla ragazza verrà in mente che, con il suo complice, ha parlato di un vecchio ospedale. Zeynep ha capito bene, perché l'obiettivo di Emir sarà portare Kemal in una camera iperbarica senza ossigeno.

Grazie a un flashback, si avrà modo di vedere l'incontro tra Emir e colui che ha organizzato l'omicidio di Kemal. "Devi rinchiuderlo in una camera iperbarica, senza ossigeno, in qualsiasi ospedale", gli dirà il complice, ma Emir capirà che compiere una missione del genere in un ospedale pieno di persone potrebbe essere complicato, allora il complice gli suggerirà che nei dintorni ce ne sono molti vuoti.

Emir porta Kemal nella camera iperbarica

"Fidati di me, lo mettiamo nella camera iperbarica senza ossigeno, e morirà 'naturalmente', senza il segno di alcun proiettile", dirà il complice, ma Emir vorrà sapere quanto tempo ci voglia per morire. "Un'ora", gli risponderà.

Con l'aiuto dei suoi uomini, Emir porterà Kemal in questa camera iperbarica isolata e sarà ancora privo di sensi.

"Questo è il posto in cui Kemal Soydere morirà. Sì, sarà proprio così", dirà Emir aggiungendo, "è un finale geniale, degno proprio di questa notte".

Sarà soddisfatto di compiere questa mossa in quell'istante, visto che, non molto lontano, Nihan sarà in attesa di Kemal per celebrare il loro matrimonio. Tutti andranno via, lasciando Kemal rinchiuso in quella camera iperbarica e senza ossigeno. Per Zehir sarà una corsa contro il tempo per salvarlo.