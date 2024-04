Nelle prossime puntate di Endless Love Nihan non se la passerà per niente bene, ma non sarà per colpa di Emir. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia la ragazza verrà narcotizzata e sequestrata dagli uomini di Taner. Quest'ultimo è il marito di Karen, una vecchia complice di Emir che è stata fuori per sua volontà da Tarik. Taner inizialmente si è preso le colpe per l'omicidio della moglie, ma prossimamente sarà pronto a vendicare la sua morte, solo che la vittima di tutto ciò sarà una inconsapevole Nihan.

Kemal scopre che il signor Hakki è malato

Kemal verrà a scoprire una cosa che lo lascerà senza parole: il signor Hakki è in fin di vita a causa di un male incurabile. Sarà Asu a raccontargli come stanno le cose e subito i due andranno dall'uomo per fargli visita.

Le cure a cui si sta sottoponendo non stanno dando l'effetto sperato, per questo il signor Hakki sta pensando a sistemare le cose per il futuro, soprattutto per quanto riguarda la società. Vorrebbe lasciare tutto a Kemal e Asu, e a lui piacerebbe che i due si sposassero, ma il signor Hakki sa che Kemal è innamorato di Nihan.

Nihan viene sequestrata

A proposito di Nihan, mentre Kemal sarà con Asu gli chiamerà, ma lui le rifiuterà la telefonata, così gli lascerà un messaggio in segreteria.

Proprio in quell'istante, però, due uomini entreranno nel suo laboratorio con l'intenzione di sequestrarla.

La ragazza riuscirà a comunicare a Kemal un identikit dei suoi rapitori, il messaggio terminerà quando i due la narcotizzeranno con il cloroformio. In un primo momento potrebbe sembrare che dietro questa faccenda possa nascondersi la mano di Emir, ma non sarà così.

Emir scopre che Nihan è stata sequestrata dagli uomini di Taner

Anche Emir sarà preoccupato non trovando la moglie e solo successivamente scoprirà che Nihan è stata sequestrata dagli uomini di Taner. Quest'ultimo è il marito di Karen, colei che ha collaborato con Emir per inscenare il finto omicidio di Ozan. Cinque anni da quell'evento la donna è stata sequestrata da Emir, perché temeva che potesse spifferare a Kemal ciò che avevano combinato.

Grazie a una soffiata di Tufan, Kemal è riuscito a salvare Karen e a portarla in un luogo sicuro, ma poco prima che riuscisse a farle confessare ciò che ha combinato con Emir, la donna è stata uccisa. È stato Tarik a farla fuori con la complicità di Tufan ed Emir, e Taner, nonostante la moglie sia stata uccisa da un altro, si è preso tutte le responsabilità finendo in carcere. Le cose, però, cambieranno repentinamente e Taner sarà pronto a vendicarsi: "Hai fatto del male alla moglie di un altro - dirà Taner a Emir - e ora la tua è nelle mie mani. Che cosa si prova?".