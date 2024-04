Nelle prossime puntate di Endless love Asu riuscirà a fare visita di nascosto alla madre grazie all'aiuto di Tufan, ma vorrà lasciare il segno. La ragazza scriverà un biglietto anonimo indirizzato al padre Galip e al fratello Emir, in cui annuncia di voler tornare per stare vicino alla madre. La casa farà arrabbiare i componenti della famiglia Kozcuoğlu, visto che non riusciranno a capire come questo "fratello segreto" sia riuscito a entrare nella loro casa.

La triste storia di Müjgan e Asu

Prossimamente Emir scoprirà, grazie a Kemal, che ha un fratello segreto.

La sua identità non è nota, ma il pubblico ben presto scoprirà che il fratello in questione è in realtà una sorella: è Asu la bambina nata 25 anni prima dall'unione tra Müjgan e Galip. Ma perché la ragazza non è cresciuta insieme alla famiglia Kozcuoğlu? Per un semplice motivo: Galip ha sempre creduto che la ragazza fosse nata da una relazione extraconiugale della moglie, ma in realtà non è così.

È vero che la donna ha avuto un amante (il signor Hakki), ma quando l'ha conosciuto era già incinta di Galip. Il marito, però, non le hai mai creduto, per questo Müjgan ha affidato la bambina a Hakki.

Tufan in realtà sta tradendo Emir

Nelle puntate attualmente in onda di Endless love Emir sta anche subendo dei ricatti in merito all'omicidio che avrebbe commesso Ozan.

Lui non riesce proprio a immaginare chi si nasconda dietro e non crederà che a ricattarlo sia non solo Asu, ma anche il suo braccio destro Tufan.

Perché Asu e Tufan sono cresciuti insieme sotto l'ala protettiva del signor Hakki (Tufan è sempre stato orfano) e con il passare degli anni è diventato l'infiltrato nella famiglia Kozcuoğlu.

Tutto questo per permettere a Hakki e Asu di potersi vendicare.

Galip ed Emir trovano il biglietto di Asu

Sarà proprio Tufan ad aiutare Asu a entrare nella villa in cui si trova Müjgan e a farle visita. Non sarà semplice, visto che la donna viene sorvegliata 24 ore su 24. Così Tufan penserà di somministrare un sonnifero molto forte alle persone che si occupano di lei.

Asu potrà così vedere la madre e le giurerà di vendicarsi di Galip ed Emir per tutto il male che hanno fatto a entrambe. La ragazza lascerà anche un segno vicino al letto in cui riposa Müjgan: un bigliettino anonimo in cui ci sarà scritto "papà Galip e fratello Emir sto tornando per mia madre".

Quel biglietto verrà ritrovato la mattina successiva dalle infermiere di turno, che si affretteranno subito ad avvisare Galip ed Emir. Non riusciranno a capire come questo "fratello segreto" sia riuscito a trovare Müjgan e soprattutto a intrufolarsi in casa. La situazione per i due sarà molto preoccupante: i Kozcuoğlu inizieranno a tremare.