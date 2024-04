Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda dal 22 al 28 aprile 2024, vedranno Sheila Carter ancora in fuga dalla polizia. La donna non lascerà la città ma si presenterà a sorpresa a casa di Steffy e Finn, i quali saranno terrorizzati trovandosela davanti. Sheila chiederà loro perdono e vorrà una seconda possibilità che però Finn e Steffy non vorranno concederle. Intanto Thomas verrà licenziato dalla Forrester Creations dopo l'inganno ordito ai danni di Brooke.

Sheila si intrufola in casa di Steffy e Finn e chiede perdono

Dopo aver avuto la certezza che Sheila è ancora viva, Finn e Steffy non saranno affatto tranquilli e avranno timore per la loro incolumità e per quella dei loro cari.

Sheila nel frattempo, sarà ancora in fuga dalla polizia ma non avrà intenzione di lasciare Los Angeles. La donna infatti, non vorrà allontanarsi da Finn e dal nipotino Hayes. Incurante del pericolo, deciderà di intrufolarsi nell'abitazione del figlio, non prima di aver staccato la corrente. Sheila interromperà un monrnt o di intimità di Steffy e Finn i quali saranno terrorizzati trovandosela di fronte in carne ed ossa. Finn cercherà di proteggere la moglie e chiederà alla sua madre naturale per quale motivo si trova lì. Lei in tutta risposta le dirà di voler tornare a essere una famiglia e chiederà perdono.

Ridge caccia Thomas dalla Forrester Creations

Ovviamente Steffy e Finn non avranno nessuna intenzione di perdonare Sheila, vista la quantità di crimini commessi dalla donna.

Secondo loro l'unico posto in cui dovrebbe stare è dietro le sbarre. Sheila replicherà dicendo di essere sicura che non tornerà in prigione e proprio in questo frangente arriverà Bill che prenderà a sorpresa le difese di Sheila, sostenendo che pure lei merita una seconda possibilità. In attesa di conoscere gli sviluppi di questa, storyline, si sa che in queste nuove puntate Thomas verrà cacciato dalla Forrester Creations da suo padre Ridge.

Quest'ultimo manterrà la promessa fatta il giorno delle le nozze saltate con Taylor, ossia quelle di farla pagare a Thomas per aver voluto incastrare Brooke. Thomas non sarà più uno stilista della Forrester e sarà pure fuori dalla Hope For The Future.

Il punto sul personaggio di Sheila Carter in Beautiful

Il personaggio di Sheila Carter, entrata nel cast di Beautiful nel 1992, è sempre stata una spina nel fianco dei Forrester, visto che in passato ha attentato alla vita di diversi componenti della famiglia.

Ad esempio aveva cercato di avvelenare Stephanie Forrester con delle pillole contenti mercurio. Un'altra volta aveva rapito Ridge quando quest'ultimo si trovava a Puerto Rico in viaggio di nozze con Brooke. Aveva anche sparato a Taylor e in un passato molto più recente, anche a Finn e Steffy.