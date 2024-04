Nelle prossime puntate di Endless love Nihan farà una scoperta che cambierà la sua vita: è incinta. Durante il tentativo di fuga con Kemal ha avuto un rapporto con lui e hanno così concepito il loro primo bambino. La notizia non sarà facile da digerire, anche perché la situazione sarà come sempre complicata: Nihan resta legata a Emir, mentre Kemal si è appena fidanzato ufficialmente con Asu e i due hanno intenzione di sposarsi.

Emir scopre che Nihan è incinta, ma non le dice nulla

Nihan si sentirà male durante la festa di fidanzamento di Kemal e Asu.

Sarà vittima di svenimento proprio nel momento in cui i due si scambieranno un bacio. In un primo momento sembrerà che la ragazza si sia sentita male per via del dolore che l'affligge, ma solo dopo il ricovero in ospedale si scoprirà la verità. Il medico dirà a Emir che la moglie aspetta un bambino. Lo dirà direttamente a lui in quanto convinto che sia il padre, non potrà nemmeno immaginare che sta innescando l'ennesima tempesta in famiglia.

Emir dentro di sé sarà una furia, ma davanti al medico manterrà la calma e gli chiederà di non svelare a Nihan la cosa perché vuole "farle una sorpresa". Il medico non sarà d'accordo, allora Emir gli racconterà che Nihan non sta attraversando un bel momento perché hanno arrestato il fratello: per via di questa scusante il medico manterrà il segreto.

Emir vuole sbarazzarsi del bimbo di Nihan

Emir, però, avrà un altro piano: sbarazzarsi del bambino di Nihan. Con l'aiuto di un ginecologo che adopera illegalmente vorrà farla abortire. Il medico gli consegnerà una boccetta da farle bere e gli darà un ordine: appena perderà i sensi deve recarsi nel suo studio.

Così farà: con Nihan priva di sensi potrà praticarle l'aborto.

Emir, però, si pentirà di questo gesto, così la porterà via e progetterà un altro piano: sbarazzarsi di Kemal.

Nihan scopre di essere incinta di Kemal

Emir darà per scontato che la moglie non si interessi più a scoprire se è incinta o meno, invece Nihan farà un test di gravidanza a casa. Si sentirà spesso spossata e vorrà capire se può essere a causa di una gravidanza.

Attenderà un paio di minuti e così avrà modo di constatare che è incinta di Kemal. Nelle ultime settimane è stata solo con lui e il bambino è stato concepito durante la loro fuga.

Perché la ragazza ha rinunciato a fuggire dopo le minacce di Emir (le aveva detto che se non fosse tornata a casa avrebbe fatto del male a Leyla), però lei gli aveva chiesto di passare un'ultima notte con Kemal. Così in quella serata hanno concepito il bambino. Nihan, a ogni modo, non saprà che cosa fare, visto che Kemal si è appena fidanzato ufficialmente con Asu ed è in procinto di sposarsi con lei.