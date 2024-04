Nelle prossime puntate di Endless love ci sarà un'altra tempesta in arrivo per Ozan. Sarà in carcere per aver tentato di fuggire all'estero con Zeynep, ma durante la sua detenzione in cella riceverà della strana corrispondenza. Qualcuno da sotto la porta della cella gli passerà una busta, che conterrà le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep sullo yacht. Alla visione il ragazzo andrà fuori di testa.

Il secondo arresto di Ozan

Ozan si troverà in carcere perché insieme a Zeynep ha provato a fuggire all'estero. È stata la moglie a proporgli questa alternativa, pur di impedirgli di scoprire con il test Dna che non è lui il vero padre del bambino, ma c'è un problema: dopo il primo arresto insieme a Emir per l'omicidio di Linda, al ragazzo è stato imposto l'obbligo di dimora a Istanbul.

Una brutta faccenda per Ozan, ma che prenderà con "filosofia" pensando che fuori da quelle sbarre ci sono ad attenderlo sua moglie e il bimbo che porta in grembo.

Ozan scopre che Zeynep ed Emir hanno una storia

Durante una giornata in prigione, mentre gli altri detenuti si troveranno fuori per l'ora d'aria, Ozan rimarrà nel suo letto per scrivere una lettera a Zeynep. Le dirà che gli manca come l'aria, che da quando l'ha conosciuta è diventato un uomo migliore, fino a quando da sotto la porta della cella arriverà una busta proprio indirizzata a lui.

Ozan l'aprirà e vedrà che ci sono due foto che ritraggono Emir e Zeynep mentre si baciano. Il ragazzo sarà disperato e penserà a tutti le avvisaglie che ha avuto nell'ultimo periodo e a cui non ha dato retta.

Come quando la madre gli ha detto che Zeynep non lo ama e che l'ha usato solo per vendicarsi. Oppure alle diverse volte che la sorella gli ha detto l'ennesima cosa, ma si ricorderà anche delle volte che ha trovato Zeynep nella camera di Emir. Ozan impazzirà e inizierà a sbattere contro qualsiasi cosa trovi nella cella.

Le foto risalgono all'appuntamento nello yatch

In realtà le foto che riceverà Ozan non saranno nemmeno recenti, risaliranno a uno dei primi appuntamenti dei due amanti, precisamente quello in cui Emir aveva portato Zeynep sul suo yatch in giro per il Bosforo. In quella occasione, mentre si trovavano sulla prua, tra i due c'è stato il primo bacio.

Nulla di romantico, come di solito accade con Emir.

Lui aveva architettato tutto: baciare la ragazza e farsi immortalare dal comandante dell'imbarcazione con il cellulare. Solo successivamente tra loro c'è stata la notte di passione, in cui Emir ha dichiarato di averla usata solo come una pedina. A ogni modo, anche in questo caso, sembrerebbe che ci sia lo zampino di Emir, che sia stato lui a spedirgli quelle foto in carcere?