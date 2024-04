Zeynep Solydere cadrà nella trappola di Emir e finirà a letto con lui, salvo poi essere insultata e umiliata dall'uomo, che le farà quindi capire di averla solo usata per vendicarsi di Kemal. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che a quel punto Zeynep, molto delusa, giurerà di vendicarsi per l'umiliazione subita.

Zeynep cede alle avance di Emir e finisce a letto con lui

Nel corso delle prossime puntate della soap tv Endless Love, Zeynep Solydere si lascerà facilmente re affascinate da Emir Kozcuoğlu. Il marito di Nihan non farà fatica a sedurre la sorella di Kemal chiedendole a più riprese di passare del tempo con lei.

Per la ragazza però non sarà facile uscire indisturbata di casa, visto che il padre Hüseyin non. Le lascerà molta libertà. Per potersi incontrare con Emir, Zeynep chiederà aiuto ad Asu, la quale reggerà il gioco all'amica, anche se non saprà l'identità dell'uomo di cui la ragazza si è innamorata. Emir e Zeynep riusciranno dapprima ad incontrarsi in un cinema dove l'imprenditore le farà una sorpresa, presentandole l'attore protagonista del film, idolo della ragazza.

Successivamente convincerà, Zeynep a seguirlo in hotel dove lei, seppur titubante, si lascerà andare e finirà a letto con Emir.

Emir umilia e insulta Zeynep dopo aver fatto l'amore con lei

Zeynep sembrerà davvero aver perso la testa per Kozcuoğlu ma ben presto scoprirà un 'amara vetita: Emir l'ha solo usata per vendicarsi di Kemal.

Tutto accadrà proprio dopo la notte d'amore passata insieme. Al risveglio, infatti, Kozcuoğlu non esiterà a buttarla fuori dalla camera mezza nuda, dicendole che un uomo come lui non può innamorarsi di una persona come lei.

Sarà una grande umiliazione per Zeynep che scoprirà anche che Emir l'ha sedotta solo per fare del male a Kemal: la giovane a questo punto giurerà di vendicarsi di Emir per l'umiliazione subita.

Per raggiungere tale scopo la sorella di Kemal non esiterà ad accettare di sposare Ozan. In questo modo avrà la possibilità di vivere nella stessa casa di Emir, facendogli così un dispetto.

Endless Love non va in onda il 25 aprile

Dando uno sguardo alla guida Mediaset di questa settimana si può notare che Endless Love non andrà in onda nel pomeriggio del 25 aprile.

Al suo posto verrà trasmessa una maxi puntata de La Promessa, che occuperà pure la fascia oraria lasciata libera da Uomini e donne e dal daytime di Amici.

Anche i programmi di Maria De Filippi infatti, si prenderanno un giorno di pausa in occasione della festa della Liberazione. Endless Love tornerà poi alla sua programnazione normale già a partire dal 26 aprile.