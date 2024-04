Emir ordinerà ai suoi uomini di uccidere Onder nella puntata di Endless Love in onda venerdì 26 aprile e l'uomo sarà investito da un'auto. Le anticipazioni spiegano che Tarik manderà all'aria i piani di Emir perché andrà subito a soccorrere Onder che sarà portato urgentemente in ospedale. Nihan sarà in pena per le condizioni di suo padre, mentre Kemal andrà alla villa in cui è avvenuto il presunto omicidio a carico di Ozan. L'ingegnere si metterà a cercare qualche indizio utile, ma sarà aggredito alle spalle da un uomo misterioso.

Onder inizierà ad essere una persona scomoda per Emir

Emir metterà in atto il suo piano contro Onder, colpevole di avere avviato delle indagini sulla notte dell'omicidio a carico di Ozan. Il marito di Nihan ordinerà a uno dei suoi uomini di prelevare Tarik e sbarazzarsi di suo suocero, uccidendolo con l'auto in modo che sembri un incidente. Il collaboratore di Emir eseguirà l'ordine, ma quando Onder sarà investito, Tarik scenderà dalla macchina per soccorrerlo, mentre l'autista fuggirà via. Il fratello di Kemal chiamerà i soccorsi e Onder sarà portato di corsa in ospedale. Nel frattempo Nihan, ignara di tutto, si troverà alla casa estiva di Emir in attesa di suo padre ,per cercare qualche indizio sulla notte dell'omicidio.

Da lei arriverà Kemal, sempre più deciso a scoprire quale verità si nasconde dietro il matrimonio di Nihan ed Emir. La donna non risponderà alle domande di Kemal, ma con lui trascorrerà qualche ora in libertà. Quando riceverà la telefonata di suo marito, Nihan apprenderà che suo padre sta male e Kemal la porterà in ospedale da lui.

L'aggressione misteriosa a Kemal

Tarik sarà interrogato dalla polizia come unico testimone dell'incidente, ma l'uomo mentirà per proteggere Emir. Tarik spiegherà che si trovava per caso vicino al luogo in cui Onder è stato investito e non ha visto niente di quello che è accaduto. Dopo aver accompagnato Nihan vicino all'ospedale, Kemal tornerà alla casa estiva di Emir per cercare qualche informazione utile a rispondere alle sue domande.

Mentre si troverà vicino alla porta della villa, tuttavia, Kemal sarà colpito alle spalle da qualcuno che fuggirà via subito dopo l'aggressione. L'ingegnere proverà a rincorrere l'uomo misterioso, ma non riuscirà a prenderlo, né a capire di chi si tratta perché avrà il volto coperto. Kemal riuscirà a leggere la targa dell'auto su cui salirà il suo aggressore e si concentrerà su questo particolare.

La gelosia di Nihan che è sempre stata fedele a Kemal

Nelle puntate precedenti, tra Nihan e Kemal c'è stato un nuovo allontanamento. Tutto è iniziato con l'arrivo di Asu a casa di Kemal, per festeggiare il suo trasferimento. La ragazza ha alzato il gomito e ha dormito a casa di Kemal, ma tra loro non è successo niente anche se Asu ha cercato di sedurlo.

La gelosia ha preso il sopravvento per Nihan che nonostante 5 anni di matrimonio con Emir è sempre rimasta fedele a Kemal. Nel frattempo, Emir ha notato che accanto alla sua scrivania c'era uno dei gemelli della camicia di Onder e ha capito che suo suocero ha rovistato tra le sue cose. Nihan e suo padre, intanto, si sono dati appuntamento alla casa in cui è avvenuto l'omicidio a carico di Ozan per indagare.