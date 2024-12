Maria ammetterà con Romulo di aver trovato e nascosto la valigetta con il denaro nella puntata de La Promessa di venerdì 20 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la ragazza spiegherà di non sapere chi è il vero proprietario della preziosa borsa, ma Romulo annuncerà che Maria sarà punita per averla nascosta. Nel frattempo, I duchi de Los Infantes arriveranno al palazzo per chiedere a Cruz e Alonso delle spiegazioni sul tradimento di Manuel. Infine, Abel intimerà a Jimena di dire ai marchesi che ha mentito sulla sua gravidanza, ma la donna minaccerà il medico di ostacolarlo sul lavoro grazie al potere della sua famiglia.

La valigetta di denaro trovata a La Promessa

Al palazzo la tensione sarà alle stelle dopo la dichiarazione di Manuel che ha confessato di amare un'altra donna. Jimena non riuscirà a sopportare di essere stata tradita e dopo aver tentato inutilmente di sapere da suo marito chi è la donna misteriosa, avvertirà i suoi genitori di quanto è accaduto. I duchi de Los Infantes non perderanno tempo e si presenteranno a casa dei marchesi in cerca di spiegazioni. Per Cruz e Alonso sarà molto imbarazzante accogliere i consuoceri in una simile circostanza e faranno di tutto per cercare insieme una soluzione che possa accontentare tutti. I genitori di Jimena rifiuteranno di restare al palazzo, ma annunceranno che l'indomani torneranno per parlare della convivenza dei loro figli.

Nel frattempo, Maria dovrà affrontare Romulo e ammetterà di aver trovato in soffitta la borsa piena di soldi. La cameriera spiegherà che stava cercando un candelabro quando si è trovata di fronte alla borsa e non ha resistito. "Non avevo mai visto una cosa simile in vita mia", spiegherà Maria che ammetterà di aver nascosto la valigetta.

La cameriera dirà a Romulo di non aver pensato che potesse trattarsi dei soldi dei marchesi, perché i signori sono sempre stati attenti a conservare il loro denaro. Maria preciserà che in tanti anni non ha mai visto una sola banconota in casa e Romulo su questo le darà ragione.

Abel tornerà a tormentare Jimena ma lei lo ricatterà

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria ammetterà di aver trovato e nascosto la valigetta con il denaro e Romulo la rimprovererà. Il maggiordomo assicurerà che Maria sarà punita perché avrebbe dovuto avvisare subito lui o Pia della borsa trovata. La notizia arriverà presto in cucina e i domestici non parleranno d'altro, ma non sapranno che la vera proprietaria del denaro è tra loro ed è Vera. Nel frattempo Manuel parlerà con Jimena dicendole di aver sbagliato a chiamare i suoi genitori. "Mi sento molto sola", urlerà la donna disperata, aggiungendo che tutti dovranno sapere che suo marito ha un'amante. Più tardi, Abel andrà a parlare con Jimena per convincerla a dire ai marchesi e a suo marito la verità sulla sua gravidanza.

"Stai esagerando nel fare la vittima", dirà Abel, "Devi dire che hai mentito sul tuo bambino". A quel punto Jimena non esiterà a ricattare Abel, dicendogli che la sua famiglia è molto potente e potrebbe impedirgli di lavorare in futuro, anche perché lui ha mentito sul suo titolo di studio.

Il ritorno di Jimena a La Promessa e il fastidio di Manuel

Nelle puntate precedenti, Jimena è tornata a La Promessa e ha chiesto scusa a tutti per gli errori del passato. Cruz e Alonso hanno accolto la nuora e anche Catalina alla fine l'ha perdonata, ma Manuel è rimasto sempre sulle sue. Il marchesino ha continuato a trattare sua moglie con sufficienza, spiegando che per lui non era possibile dimenticare i suoi inganni.

Jimena ha chiesto a Manuel di continuare a vivere come marito e moglie anche in camere separate, per evitare di dare scandalo. Il marchesino, però, si è rifiutato anche di mantenere un rapporto di facciata con Jimena e le ha detto chiaramente che per lui il loro matrimonio era concluso.