L'amore che c'è stato tra Önder e Leyla continuerà a essere un problema per Vildan nella prossime puntate di Endless love, anche perché sembrerebbe proprio che l'uomo non abbia dimenticato la sua ex. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia Zeynep sentirà una conversazione molto complice tra Vildan e Önder, in cui quest'ultimo le dirà di non aver mai smesso di pensarla.

Il brutto periodo della famiglia Soydere

La famiglia Soydere non attraverserà un bel periodo: Tarik finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Karen. È stato lo stesso ragazzo a confessarlo a Kemal, dicendogli di aver fatto la cosa per errore e lui, pensando di fare la cosa giusta, andrà alla polizia per denunciarlo.

Tarik non gradirà questo tradimento del fratello, gli dirà che non gli rappresenta più niente e davanti a tutti ammetterà che Kemal ha detto solo una bugia: lui non ha ucciso nessuno. Tarik reagirà così in quanto sarà sicuro che per lui le cose andranno per il meglio, visto che Emir gli ha promesso di intervenire per salvarlo.

Zeynep spia una conversazione tra Leyla e Önder

Zeynep sarà preoccupata per la situazione che sta attraversando la famiglia e vorrà parlarne con Kemal. Andrà a casa sua, ma non lo troverà. Proprio in quel momento rientrerà Leyla con un taxi e ad attenderla ci sarà Önder.

I due parleranno dell'ingresso di Leyla nel consiglio d'amministrazione della holding di Emir e del loro passato.

"Sul mio corpo ho ancora impresso il timbro da traditore", dirà Önder, aggiungendo che per lui il tempo si è fermato il giorno in cui si sono lasciati: "Non c'è giorno o notte che non pensi a te, ma ormai sono senza speranza". Leyla farà quella dura, ma sarà evidentemente imbarazzata. Mentre Zeynep ascolterà attentamene tutto per colpire la suocera.

Zeynep non sa del passato tra Leyla e Önder

Il giorno seguente Vildan andrà nuovamente contro Zeynep, perché ha capito che la ragazza non ama Ozan e crede che lo stia solo usando. Allora Zeynep lancerà alla suocera una bella frecciatina: "Credo che in questa casa l'unico matrimonio reale sia quello tra me e Ozan". La ragazza non farà solo riferimento a Nihan ed Emir, ma anche a Vildan e Önder: "Credo che ben presto accadrà qualcosa per via dell'amore che tuo marito prova per Leyla".

Vildan rimarrà di sasso e chiederà alla ragazza di dirle tutto quello che sa. "Önder le ha detto che non c'è giorno o notte senza di lei, e che la sua vita è ormai senza speranza", dirà Zeynep e Vildan rimarrà senza parole.

In realtà Zeynep non sa che Önder e Leyla hanno dei trascorsi. I due da giovani erano fidanzati, ma il giorno del matrimonio Leyla ha scoperto che Önder l'aveva tradita con Vildan, e che quest'ultima era anche incinta. Il matrimonio è ovviamente saltato e da quel giorno è scattata la guerra tra le sorelle Acemzade.