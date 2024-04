In Endless Love Emir Kozcuoğlu deciderà di uccidere Onder quando scoprirà che il suocero ha mandato all'aria il suo piano per mettere nei guai Kemal. La morte del suocero dovrà sembrare un incidente e per questo Emir ordinerà ad un suo scagnozzo di investire Onder. Kozcuoğlu non avrà però fatto i conti con Tarik che, dopo aver assistito all'incidente, chiamerà i soccorsi salvando di fatto la vita a Onder.

Emir ordina l'omicidio di Onder e lo fa investire da un suo scagnozzo

Le trame di Endless Love si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Emir Kozcuoğlu cercherà di sbarazzarsi per sempre del suocero Onder, reo di aver interferito con il suo piano per mandare in carcere Kemal.

Emir non ci penserà due volte e ordinerà ad un suo scagnozzo di investire con l'auto Onder all'uscita di un bar. Un folle piano in cui Emir coinvolgerà anche l'ignaro Tarik. Il fratello di Kemal infatti, si troverà in auto con l'uomo di Emir convinto di andare ad acquistare il locale per la sua attività quando avverrà l'investimento. Tarik sarà sconvolto e cercherà immediatamente di scendere dall'auto per soccorrere Onder ma lo scagnozzo cercherà in tutti i modi di trattenerlo. Questo perché Emir vorrà che il fratello di Kemal venga coinvolto nell'assassinio e accusato di omissione di soccorso.

Tarik chiama i soccorsi e salva la vita a Onder

Il piano di Emir non andrà come da lui sperato visto che non ha fatto i conti con il senso di responsabilità di Tarik.

Quest'ultimo infatti, alla fine riuscirà a scendere dall'auto e a prestare soccorso a Onder, mentre l'investitore farà perdere le proprie tracce. Sarà Tarik a chiamare i soccorsi e di fatto a salvare la vita a Onder. L'uomo arriverà in ospedale in gravi condizioni e verrà operato d'urgenza. Emir sarà furioso per non essere riuscito a sbarazzarsi del suocero e soprattutto per non essere riuscito a coinvolgere Tarik.

Quest'ultimo, intanto, ascoltato dalla polizia, dirà di aver assistito per caso all'investimento, omettendo il fatto che si trovava a bordo dell'auto che ha investito Onder. Di fatto nessuno al momento sarà a conoscenza che l'investitore è un uomo di Emir.

Il punto sul personaggio di Emir Kozcuoğlu

Emir Kozcuoğlu, interpretato dall'attore turco Kaan Urgancıoğlu, è il cattivo di Endless Love.

Ricco, potente, egocentrico e prepotente, non si fa scrupoli pur di ottenere ciò che vuole. Nutre un amore morboso per Nihan che però non ricambia i suoi sentimenti. Pur di costringerla a sposarlo, non ha esitato a far credere a lei e ai suoi familiari, che Ozan avesse ucciso una donna. Tra le tante macchinazini di Emir, anche il tentato omicidio del suocero Onder.