Gli episodi della soap tv di Endless Love in onda prossimamente Su Canale 5 saranno caratterizzati da numerosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni turche alcune scoperte scioccanti cambieranno gli equilibri della serie. Kemal scoprirà due segreti della famiglia Kozcuoğlu: il tentato omicidio della moglie di Galip e l'esistenza di un altro figlio.

Anticipazioni Endless Love: Galip rivela al figlio di aver cercato di uccidere la moglie

Nei prossimi episodi di Endless Love Kemal scoprirà finalmente il punto debole di Emir, il suo più grande nemico: la madre.

Per questo motivo l'ingegnere deciderà di indagare su quanto accaduto anni prima e verrà così a conoscenza di un grande segreto. La madre di Emir non ha tentato di suicidarsi, come ha detto Galip a suo figlio, ma piuttosto lui ha cercato di ucciderla quando ha scoperto che aveva un amante. Soydere comunicherà tutte le sue scoperte a Kozcuoğlu, che inizialmente si rifiuterà di credere che sia vero. Poi, a mente lucida, chiederà spiegazioni al padre che, messo alle strette, confesserà: "Pensavo che avesse tradito me e te. So che era sbagliato, ma sono impazzito. Ti ho mentito per proteggerti, ho preferito che tu vivessi nell'inganno".

Emir scopre di avere un fratello segreto

Il tentato omicidio della madre, ormai ridotta in stato vegetativo, non sarà l'unico segreto che il perfido Emir dovrà affrontare.

Nei prossimi episodi di Endless Love emergerà un'altra inquietante verità. Kozcuoğlu scoprirà anche di avere un fratello segreto, figlio della madre e del suo amante, dato in adozione da Galip. “Mio Dio, non avrei mai pensato che la persona che mi ha dato la vita ed è stata così importante per me si sarebbe spinta così oltre.

Mi hai completamente distrutto e la cosa peggiore è che non ti importa, perché pensi solo a te stesso!" urlerà Emir al padre. Nel frattempo, Kemal racconterà ciò che ha scoperto a Nihan e le chiederà di lasciare suo marito in pace per un po'. La sua preoccupazione è che possa vendicarsi, riversando su di lei tutta la rabbia per ciò che ha scoperto.

Quest'ultima seguirà il consiglio e si allontanerà dal marito.

Il senso di colpa di Emir per il tentato suicidio della madre

La vita del malvagio Emir è stata segnata in giovane età dal tentato suicidio della madre, gettatasi dal tetto della villa quando l'uomo era solo un ragazzino. La donna, nel presente, è ridotta in uno stato vegetativo dal giorno della caduta. Prima di scoprire la verità, ossia che non si è trattato di un suicidio, il perfido Emir ha sempre pensato che la madre soffrisse di depressione e che neanche lui se ne fosse mai accorto. Quindi, ha sempre vissuto con i sensi di colpa. Ciò non giustifica le sue cattive azioni, ma spiega in qualche modo il motivo dei suoi comportamenti.