Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 e 5 aprile 2024 raccontano che Matteo Portelli deciderà di giocarsi il tutto per tutto per non perdere la sua amata Maria e si dirà pronto a mettersi in viaggio per Parigi, dove raggiungerà la stilista per farle una sorpresa.

Intanto Vittorio si ritroverà in confusione con i suoi sentimenti dopo il riavvicinamento che c'è stato con la sua ex Marta Guarnieri.

Matteo va a salutare Maria per la partenza

Durante l'episodio che andrà in onda giovedì 4 aprile in tv, Alfredo chiederà scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica ma la ragazza non si dirà ancora pronta a concedergli il suo perdono.

A quel punto Irene consiglierà al suo fidanzato di rivolgersi a Leonardo e chiedergli aiuto per cercare di risolvere al più presto questa situazione e tirare fuori Clara dal guaio in cui l'ha cacciata.

Matteo andrà a salutare Maria, dopo aver appreso che la ragazza è in procinto di partire per Parigi dove affronterà il colloquio con Defois.

Intanto Tancredi continuerà a non arrendersi con la sua ex Matilde: intende mettersi alla prova e fare il possibile per cercare di riconquistare la sua totale fiducia.

Portelli vuole raggiungere Maria a Parigi, Vittorio in crisi: anticipazioni Il Paradiso 4-5 aprile

Marcello, invece, verrà a sapere da Flora alcune informazioni che gli causeranno malumore: il ragazzo non gradirà queste confessioni da parte della stilista, al punto che la sera si ritroverà a litigare furiosamente con la contessa Adelaide.

Le anticipazioni della puntata del 5 aprile, invece, rivelano che Vittorio sarà in forte confusione: il suo riavvicinamento con l'ex Marta Guarnieri ha riacceso dei vecchi sentimenti che credeva ormai di aver messo da parte e così chiederà consiglio al suo amico Roberto Landi.

Matteo si renderà conto che non può lasciarsi scappare la sua amata Maria, motivo per il quale deciderà di raggiungere la stilista a Parigi, dove le farà una sorpresa.

La turbolenta storia tra Matteo e Maria

Del resto, Matteo non ha mai nascosto in queste settimane di aver perso la testa per la stilista del grande magazzino milanese e dopo aver scoperto dell'annullamento delle nozze con Vito, aveva subito fantasticato su una loro possibile storia d'amore.

Peccato, però, che non sia stato proprio semplice per Puglisi lasciarsi alle spalle il passato e nel momento in cui era venuta a sapere che il suo ex era stato coinvolto in un incidente, aveva scelto di fare un passo indietro.

La ragazza tornò al fianco di Vito, pronta a supportarlo in questo momento difficile concedendo una seconda chance alla loro relazione.