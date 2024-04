Clara e Alfredo potrebbero diventare marito e moglie nel finale Il Paradiso delle signore facendo sì che la loro macchinazione per risolvere l'inghippo legato alla mancata omologazione del cambio automatico progettato da Perico diventi realtà.

È indubbio che Clara provi forti sentimenti nei confronti di Alfredo, lo abbiamo visto sin dalla stagione precedente. Lui non pare accorgersi di nulla, totalmente impegnato nel raggiungere l'ideale di uomo perfetto voluto da Irene, la sua attuale fidanzata.

Non dimentichiamo poi che Irene non nasconde la sua attrazione per Crespi, l'esatto opposto di Alfredo.

Cosa accadrà? Non escludiamo un colpo di scena.

Un matrimonio voluto dal destino

Facciamo un passo indietro. Alfredo ha ideato un innovativo cambio automatico per la bicicletta. Marcello finanzia il suo progetto credendo ciecamente in lui. Perico però non lo brevetta e lo installa sulla bici di Clara, che durante una gara corre come un treno.

A causa del mancato brevetto, però, Clara rischia di essere squalificata per un anno dalle gare. Se la prende con Alfredo che cerca di rimediare anche l'aiuto di Irene. Deciso a rimediare al suo errore, ottiene la fiducia della signora Toniolli, unica speranza perché Clara torni a gareggiare.

I due incontrano la signora Toniolli si fanno passare per una coppia: si sposeranno il 13 aprile 1966.

Per rendere il tutto più credibile, Clara dice ad Alfredo di essere stata fortunata a incontrarlo, è il suo grande amore, come il ciclismo. Il piano ha funzionato e la squalifica è solo un brutto ricordo.

Una squadra vincente anche in amore

E così, Alfredo e Clara possono dormire sonni tranquilli. Lui non avrà sensi di colpa e lei potrà gareggiare, anche con l'aiuto di Salvatore, che le ha proposto di allenarsi al Caffè Amato.

I loro amici li accolgono con gioia al locale e Salvo propone di fare un brindisi. I calici si alzano.

Gli autori de Il Paradiso delle Signore difficilmente lasciano al caso indizi così importanti. Perché non fare in modo che un piano per far sì che Clara sia tornata a gareggiare non si trasformi in una realtà inaspettata? La data del loro matrimonio ci pare una profezia.

Alfredo sa che su Clara può sempre contare, lo ha appurato anche in questa occasione, quando gli ha impedito di vendere il brevetto e non cedere al ricatto di Alcide. Un gesto d'amore, e non è il solo. Irene lo avrebbe fatto? Forse no, spinta dall'orgoglio. La stessa Irene ci sembra un po' troppo proiettata verso Crespi, che la ammalia con il suo savoir faire.

Clara è più vicina al mondo e agli ideali di Alfredo, sarebbe una moglie perfetta. Come si dice, 'squadra vincente non si cambia'.