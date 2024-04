Tancredi rivelerà a Matilde che Vittorio e Marta si sono baciati nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 15 aprile.

Le anticipazioni spiegano che la speranza dell'uomo resterà quella di riconquistare sua moglie allontanandola da Conti. Nel frattempo Salvatore chiederà ad Elvira di esibirsi al Caffè Amato, il tutto mentre Armando capirà che Clara prova qualcosa per Alfredo. Infine, Marcello rientrerà dalla Germania per sostenere Matteo che si trova in carcere.

Il ritorno improvviso di Marcello dalla Germania

Il bacio che c'è stato tra Vittorio e Marta sarà un'occasione d'oro per Tancredi che sfrutterà a suo vantaggio questa novità.

Di Sant'Erasmo aspetterà il ritorno a Milano di sua moglie per rivelarle quanto è accaduto tra Conti e Marta. Come aveva già annunciato a Umberto, Tancredi nutrirà ancora una forte speranza di riconquistare Matilde. Nel frattempo, Marcello farà in fretta rientro dalla Germania per sostenere Matteo che si trova in prigione. Guarnieri continuerà poi a portare avanti il suo piano ricattando anche Silvana, ma le trame non rivelano in che modo Umberto riuscirà ad intimorire la madre di Matteo.

Armando sospetterà dei sentimenti di Clara

Il comportamento di Clara farà sorgere in Armando il dubbio che la ragazza provi dei sentimenti per Alfredo. Quest'ultimo, invece, verrà a conoscenza della proposta di lavoro allettante arrivata a Irene da parte di Leonardo.

La mossa di Crespi non piacerà affatto ad Alfredo, ma non è ancora chiaro come reagirà il ragazzo.

Spazio anche a Salvatore, che si concentrerà sul lavoro organizzando una serata di musica al Caffè Amato. Per l'occasione, il giovane imprenditore chiederà ad Elvira di cantare nel suo locale. La ragazza sarà molto titubante a riguardo perché, pur apprezzando la proposta del suo amico, dovrà tenere conto del giudizio di Tullio.

Il fidanzato di Elvira non sarà di fatti d'accordo, la ragazza a questo punto dovrà prendere una difficile decisione.

Tullio: un fidanzato troppo possessivo e dispotico

Elvira ha chiarito diverse volte di voler stare con Tullio, spegnendo le speranze di Salvatore che non ha comunque mai smesso di provare per lei un sentimento.

I comportamenti di Tullio, tuttavia, hanno iniziato a far dubitare gli amici di Elvira. Il ragazzo, infatti, ha spesso assunto un atteggiamento dispotico con la sua fidanzata, appoggiato anche dalla madre Giuditta.

Più volte in passato Elvira è stata rimproverata e messa in imbarazzo dalla suocera e dal suo fidanzato che ne hanno contestato persino il modo di vestire. Non si esclude dunque che per il finale di stagione Elvira non possa allora ribellarsi e decidere di interrompere una relazione, quella con Tullio, che non le permette di essere completamente se stessa.