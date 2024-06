Kemal sarà stupito da una proposta di Asu: "Usami", dirà la donna chiedendo a Soydere di far ingelosire Nihan con lei. Le anticipazioni della puntata di Endless Love di sabato 6 luglio spiegano che l'ingegnere sarà ancora molto scosso all'idea di aver perso per sempre la donna che ama, ma non riuscirà ad accettare la proposta di Asu. Nel frattempo Emir, certo che Kemal si sia dimesso, chiederà a Nihan di dirigere un progetto di beneficenza per l'azienda. La donna all'inizio sarà scettica, ma alla fine deciderà di accettare.

La proposta di Emir a Nihan

Emir sorprenderà tutti e accoglierà la proposta di Onder che vorrebbe vedere Nihan a capo di un progetto per l'azienda. Kozcuoğlu sentirà Leyla e Onder parlare di sua moglie e della necessità di avere un obiettivo per lei. Emir dirà alla zia di Nihan che sarà pronto a parlare del nuovo progetto al consiglio che si terrà di lì a poco. Quando suo marito le proporrà di dirigere l'iniziativa benefica che prevede l'apertura di una scuola, Nihan sarà molto scettica. La donna non crederà che Emir possa fare qualcosa per il suo bene e penserà che l'uomo abbia un secondo fine nascosto. Nihan ricorderà a Kozcuoğlu che il progetto coinvolge la compagnia di Kemal e quindi è tutto molto strano per lei, ma Emir la rassicurerà.

L'imprenditore dirà a sua moglie che Kemal non lavora più per Hakki perché ha dato le sue dimissioni e quindi non sarà un problema. Dopo aver ascoltato le ragioni di Emir, Nihan si lascerà convincere da suo marito: "Va bene, accetto".

Kemal farà un passo indietro e continuerà a lavorare per Hakki

Nihan si preparerà ad affrontare il suo primo consiglio, certa che Kemal ormai non lavori più per la compagnia di Hakki.

Nel frattempo, però, Kemal cambierà idea sul suo futuro lavorativo. Pur avendo rassegnato le sue dimissioni, infatti, non riuscirà a dire di no ad Hakki e Asu che lo imploreranno di restare in squadra. Kemal si sentirà in colpa nel dover lasciare Hakki e sua nipote da soli e cederà alle loro richieste accettando di iniziare una nuova vita.

Quando sarà sola con lui, Asu, inoltre, proporrà a Kemal di servirsi di lei per far ingelosire NiIhan come lei ha fatto con Emir: "Usami, se è vero amore sarà gelosa di te". Kemal sarà spiazzato dalla proposta di Asu, ma le dirà che non potrebbe accettare. Intanto a casa Sezin Nihan sarà sempre più sospettosa di Emir e Zeynep e chiederà a Efsane notizie in merito. La cameriera spiegherà di non aver notato nulla di strano, ma appena sarà da solo chiamerà Emir per avvertirlo dei sospetti di sua moglie.

La gelosia di Nihan e Kemal è ancora viva

Nelle puntate precedenti a casa Soydere c'è stata una cena piuttosto turbolenta. Emir si è presentato a casa del suo rivale con Nihan e ha fatto di tutto per farlo ingelosire.

Fehime, invece, ha approfittato della presenza di Nihan per annunciare a tutti il suo desiderio di un prossimo matrimonio per Kemal ed Asu. A fine cena, Soydere ha seguito Emir e sua moglie osservandoli di nascosto e quando ha visto Nihan entrare nella stessa stanza di suo marito ha visto i suoi sogni infrangersi per sempre. Kemal si è ormai convinto che la sua amata abbia davvero scelto autonomamente di tornare con suo marito.