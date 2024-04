Martedì 23 aprile su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Belve con Antonella Clerici tra gli ospiti. La conduttrice ha fatto il nome di un artista che in passato rifiutò di partecipare al suo Festival di Sanremo dicendo che "sapeva troppo di sugo". Dopo essere stato menzionato, Ligabue ha replicato a Clerici: "Mia cara Antonella, mai detto che sai di sugo, mi viene da ridere perché è una roba assurda".

La versione di Clerici

Ospite a Belve (programma condotto da Francesca Fagnani), Antonella Clerici ha rotto il silenzio sul sugo-gate: "A me l'hanno riferito, lui non è mai venuto da me e ha detto 'sai di sugo'.

Era Ligabue". La diretta interessata ha precisato che nel caso fosse una cosa non veritiera è pronta a chiedere scusa al cantante, ma se fosse il contrario attende le scuse. La conduttrice ha riferito di avere fatto l'impossibile per avere il cantante emiliano durante la sua edizione di Sanremo, ma invano. Antonella Clerici non ha nascosto di esserci rimasta male quando ha saputo questa cosa: "Immaginavo che all'ultima puntata saremmo andati via insieme in Harley Davidson".

La replica del cantante

In seguito alla versione dei fatti fornita da Antonella Clerici, su X Ligabue ha scritto: "Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono". Poi in un video ha ribadito la sua posizione: "Cara la mia Antonella, io no non ho mai detto che tu sai di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda".

Successivamente l'artista ha riferito di aver detto no al Festival di Sanremo targato Clerici semplicemente perché il palco dell'Ariston lo mette in agitazione e quindi preferisce esibirsi in luoghi dov'è più rilassato. Luciano Ligabue ha anche detto di essere dispiaciuto che qualcuno abbia inventato questa cosa, ma è ancora più toccato dal fatto che Clerici per tutto questo tempo abbia creduto ad una diceria simile senza chiedere spiegazioni a lui.

Infine il cantante ha concluso accettando le scuse da parte di Antonella Clerici: "Ti saluto e ti abbraccio".

Ligabue risponde ad Antonella Clerici e smentisce definitivamente.🤍 pic.twitter.com/z6gKC8C8QG — Since 1990🤍 (@Since1990_F) April 24, 2024

Il commento di alcuni utenti del web

Intanto sui social diversi utenti hanno espresso un loro commento: da un lato c'è chi si è schierato con la conduttrice Rai, mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore del cantante.

Un utente ha ironizzato: "Quando intendi passare dal rock alla salsa". Un altro invece ha commentato: "Poco convince la versione di Ligabue". Un telespettatore ha affermato: "Secondo me non c'è niente di male a sapere di sugo". Tra i vari utenti c'è anche chi ha chiesto di indagare su chi ha messo in circolazione la voce su Ligabue: "Bisogna scovare colui o colei che ha riferito il falso la saga continua".