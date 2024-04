Lutfiye sembrerà scomparsa nel nulla il giorno delle nozze di Zuleyha e Hakan nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di venerdì 19 aprile. Le anticipazioni spiegano che i sospetti ricadranno su Colak che sarà ammanettato come sospettato dell'omicidio della donna. In realtà, Lutfiye sarà fermata per strada da Vahap che, in fuga dalla polizia, le ruberà l'auto e la lascerà a piedi in periferia. La sindaca riuscirà a raggiungere la stazione di polizia grazie al passaggio di un automobilista e chiarirà l'equivoco con Zuleyha e Hakan.

Colak in manette per la sparizione di Lutfiye

A villa Yaman tutto sarà pronto per le nozze di Zuleyha e Hakan. Ad officiare la cerimonia sarà Lutfiye che però inizierà ad essere stranamente in ritardo. I due futuri sposi saranno molto preoccupati per la donna e sarà inevitabile pensare al peggio, come a una vendetta di Colak. Quest'ultimo, infatti, pochi giorni prima era stato avvisato della demolizione del suo ristorante proprio da Lutfiye e sarà il principale sospettato della sua sparizione. Zuleyha e Hakan si rivolgeranno alla polizia e Colak finirà in manette con il grave dubbio che possa aver ucciso Lutfiye. Tutta Cukurova inizierà a convincersi che la sindaca sia morta per mano di Hasmet, ma la realtà sarà diversa e meno grave.

La fuga di Vahap e il chiarimento con Zuleyha e Hakan

Dopo aver finito il suo lavoro, Lutfiye si dirigerà a villa Yaman, pronta per celebrare il matrimonio di Zuleyha e Hakan ma per strada sarà fermata da Vahap. Il fratello di Abdulkadir salirà in macchina di Lutfiye e la obbligherà a lasciarle l'auto per poter scappare dalla polizia, sulle sue tracce per il tentato omicidio di Zuleyha.

A Lutfiye non resterà scelta e la donna dovrà consegnare la sua auto a Vahap, rimanendo a piedi in periferia. A salvare la situazione sarà un automobilista che darà un passaggio a Lutfiye e la accompagnerà alla stazione di polizia. Qui la donna incontrerà Zuleyha e Hakan e spiegherà tutto quello che le è accaduto per colpa di Vahap.

Una volta risolto l'equivoco, la famiglia sarà pronta a tornare a casa per dare il via ai festeggiamenti delle nozze.

Perché Vahap è ricercato dalla polizia?

Nelle puntate precedenti, Zuleyha si è recata in un villaggio per salvare una donna incinta. Il ponte che avrebbe dovuto attraversare a cavallo, però, è crollato sotto i loro occhi ed è stato inevitabile pensare a un sabotaggio. Tutti i sospetti per la trappola tesa a Zuleyha sono ricaduti su Colak, ma i responsabili hanno affermato di essere stati assoldati da Vahap. Quest'ultimo ha giurato ad Hakan di non avere nulla a che fare con l'attentato, ma i gendarmi si sono messi sulle sue tracce. Abdulkadir ha consigliato a suo fratello di fuggire a Mersin.