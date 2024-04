Giancarlo farà un gesto inaspettato nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 3 maggio. Le anticipazioni non rivelano di cosa si tratta, ma la vicinanza di Silvia e Michele sarà evidente anche agli occhi del bancario che potrebbe lasciare Napoli. Nel frattempo Guido sarà colpito dal fascino di Claudia e Mariella inizierà a perdere le speranze.

La vicinanza di Silvia e Michele non sfuggirà a Giancarlo

Silvia e Michele saranno sempre più vicini e questo sarà evidente agli occhi di Giancarlo. L'uomo sarà in crisi, tanto che farà un gesto davvero inaspettato.

Le anticipazioni non rivelano altro su questa storia, ma dalle puntate andate in onda è ormai chiaro l'amore che Silvia prova per Michele. Dopo aver ritrovato l'ex marito, la donna è andata in confusione, ma non ha messo in dubbio i suoi sentimenti nei suoi confronti. I sensi di colpa potrebbero portare Silvia a trascinare la sua storia con Giancarlo, ma lui si accorgerà che qualcosa è cambiato e agirà con un gesto. Ma cosa deciderà di fare il bancario? Non si esclude che sia lui a decidere di mettere la parola fine alla storia con Silvia, lasciando Palazzo Palladini e Napoli. Si fa sempre più lontana, invece, la possibilità che Giancarlo porti la sua compagna all'altare.

Ancora tensioni tra Guido e Mariella con l'arrivo di Claudia

Ci saranno novità anche per Guido che sarà molto colpito dal ritorno di Claudia a Napoli. Rivedere la sua vecchia amica farà aumentare ancora di più le tensioni tra Del Bue e Mariella che non potrà fare a meno di notare l'interesse di Guido per Claudia. Per Niko e Valeria, invece, arriverà il momento di rientrare dal loro viaggio ad Amsterdam.

Il giovane avvocato troverà Jimmy in compagnia di Manuela e noterà il grande aiuto che la ragazza ha dato al bambino in assenza di suo padre. Niko ringrazierà la sua ex e lei ne approfitterà per chiedergli un parere legale sul progetto del parco archeologico che vorrebbe realizzare con Costabile.

Il futuro di Niko sarà accanto a Valeria?

Tra Niko e Manuela è davvero finita? Per il momento entrambi i protagonisti hanno trovato altri partner, ma Manuela continua ad amare Niko e a soffrire per lui nonostante tutto. Il giovane avvocato sembra molto preso da Valeria che in breve tempo è riuscita a riconquistarlo e non sembra esserci spazio per altro nel suo cuore. Resta da capire se Valeria è sincera con Niko o se si sia avvicinata a lui con uno scopo ben preciso. Economicamente, la donna sembrerebbe non avere nessun problema a differenza del passato, ma potrebbe nascondere qualcosa di importante.