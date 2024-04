Un gesto inaspettato di Tommaso metterà in crisi Marina nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 9 aprile.

Le trame non rivelano cosa farà il bambino, ma è probabile che al ritorno di Ida si rivolga a lei chiamandola "mamma". Nel frattempo in ospedale Rossella e Riccardo gestiranno l'emergenza di Diana, arrivata in gravi condizioni dopo un incidente. Nunzio sarà in pena per la sua amica e questo momento rivelerà quanto lui tenga a lei. Ci sarà spazio anche per Renato e Raffaele, nuovamente protagonisti di un battibecco.

Il ritorno di Ida a Palazzo Palladini porterà nuove preoccupazioni

Dopo la morte di Josef, Ida tornerà a Palazzo Palladini e questo farà preoccupare Marina e Roberto. I due temeranno che senza il timore per la salute di suo padre Ida sia meno influenzabile, ma si diranno disposti a tutto pur di tenere con sé Tommaso. Il bambino, tuttavia, spiazzerà con un gesto inaspettato che metterà Marina in crisi spingendola ancora una volta ad interrogarsi sul suo ruolo in tutta questa vicenda. Le anticipazioni non specificano cosa succederà, ma non si esclude che il bambino possa chiamare "mamma" Ida, mettendo seriamente in difficoltà Marina. Già in passato la donna aveva dubitato del suo ruolo di madre ad un'età così avanzata, ma Roberto era riuscito a farla tornare dalla sua parte.

Nunzio disperato all'idea di perdere Diana

In ospedale intanto arriverà Diana in gravi condizioni dopo aver avuto un incidente. Rossella e Riccardo si occuperanno di questa emergenza, per i due ex fidanzati sarà un'occasione per riavvicinarsi. A Rossella non sfuggirà neanche la reazione disperata di Nunzio che vedendo Diana in pericolo di vita dimostrerà quanto tenga a lei.

Non mancheranno i momenti più leggeri che vedranno tornare protagonisti Renato e Raffaele. Tra i due cognati scoppierà una lite in cui si accuseranno a vicenda di essere i colpevoli di qualcosa che è accaduto. Il fraintendimento verrà presto chiarito e alla fine Renato e Raffaele scopriranno di essere entrambi innocenti.

Diana si aggiungerà al triangolo formato da Nunzio, Rossella e Riccardo?

Rossella ha ancora le idee confuse?

A quanto pare la figlia di Silvia avrà modo di riavvicinarsi a Riccardo e non si esclude che questa storia sia destinata a continuare ancora per molto tempo. L'abbraccio che c'è stato con Nunzio poco prima della sua partenza per Barcellona è sembrato un segnale positivo per Cammarota, ma a quanto pare non è certo che sia così.

La situazione di Diana, inoltre, complica le cose: se da un lato potrebbe risvegliare in Rossella una certa gelosia per Nunzio, dall'altro potrebbe far ritrovare Cammarota seriamente coinvolto in una possibile storia con un'altra donna. In quest'ultimo caso i risvolti della storia potrebbero essere del tutto inaspettati.