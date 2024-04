Diana sarà in gravi condizioni a causa di un incidente stradale nelle puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 aprile. Nunzio sarà deciso ad indagare e sospetterà che dietro quello che è successo all'amica ci sia la criminalità organizzata. Rossella si ritroverà a gestire l'emergenza di Diana accanto a Riccardo, ma non le sfuggirà l'apprensione di Cammarota per la donna. Clara si recherà in carcere per comunicare ad Eduardo che aspetta un figlio da lui, mentre Sabbiese sarà pronto a collaborare con la giustizia.

Rossella e Riccardo vicini nell'emergenza in ospedale

Nunzio e Diana torneranno vicini e la donna deciderà gli confiderà il coinvolgimento di Flavio in affari che riguardano la camorra. Per Nunzio arriverà il momento di capire il motivo per cui era stato aggredito tempo fa e inviterà Diana a denunciare il suo ex compagno. Poco dopo la confidenza fatta, Diana avrà un brutto incidente e finirà in ospedale in gravi condizioni. L'emergenza sarà gestita da Rossella, che ritroverà una certa vicinanza con Riccardo, ma alla giovane dottoressa non sfuggirà la preoccupazione di Nunzio, che sarà disperato per Diana. Il ragazzo avrà il forte sospetto che l'architetta non sia stata vittima di un incidente, ma di un piano ben preciso della criminalità organizzata.

Clara pronta a dire a Eduardo che sarà padre

Rossella avrà modo di stare vicino a Nunzio in questo momento così delicato e parlando con lui sarà scossa dalla sua aggressività. Per la figlia di Silvia la confusione sentimentale sarà ancora forte, mentre Cammarota sarà deciso a scoprire la verità sull'incidente, rischiando di mettersi in pericolo.

Clara deciderà di parlare con Eduardo della sua gravidanza e si recherà in carcere. Sabbiese, invece, si preparerà a collaborare con la giustizia e chiederà che Damiano sia il uso referente. Eugenio, tuttavia, non sarà d'accordo con questa scelta e vorrà confrontarsi con Lucia.

Nunzio e Diana: una passione trasformata in amicizia

La passione tra Nunzio e Diana risale a qualche mese fa quando il ragazzo, per dimenticare Rossella, si è lasciato andare tra le braccia dell'architetta. I due hanno iniziato una relazione senza nessun vincolo, giusto per trascorrere delle ore piacevoli. Diana, tuttavia, ha messo fine alla storia quando ha incontrato Flavio, decisa a dare inizio a una relazione seria con l'imprenditore. Tra Diana e Cammarota è rimasta solo una bella amicizia, ma questo ha infastidito molto Flavio, che ha ordinato un'aggressione ai danni del giovane. Solo in un secondo momento Diana si è accorta che il suo compagno non era l'uomo onesto che credeva. Ha spesso perso il controllo a causa delle sostanze stupefacenti e Diana ha scoperto che era coinvolto in affari illeciti, quindi ha deciso di mettere fine alla sua relazione con lui.