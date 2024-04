Roberto farà una richiesta inaspettata a Filippo nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 19 aprile. Le anticipazioni non rivelano di cosa si tratta, ma non si esclude che riguardi un cambiamento nella gestione delle imprese per avere più tempo da dedicare a Tommaso. Nel frattempo, Giancarlo e Silvia saranno sempre più distanti e Mariella sarà di conforto alla sua amica. Infine, Eduardo collaborerà con Damiano per risalire ai malviventi che hanno intimidito Rosa e Manuel per costringerli a lasciare l'appartamento in cui vivono.

Una novità ancora ignota per Filippo

Filippo resterà interdetto dopo la proposta di Roberto che arriverà come un fulmine a ciel sereno. L'imprenditore chiederà qualcosa di molto importante a suo figlio, ma le trame non spiegano di cosa si tratta. L'unico elemento certo è che Marina si sta interrogando su come lei e Roberto potranno fare da genitori a Tommaso alla loro età e non si esclude che la richiesta di Ferri riguardi proprio questo.

Ma in che modo? Sembrerebbe molto improbabile che Roberto chieda a Filippo e Serena di occuparsi di Tommaso visto quanto ha lottato per essere suo padre. Non si esclude, invece, che Roberto possa affidare a Filippo delle maggiori responsabilità in azienda, per avere più tempo da dedicare al bambino.

Nunzio e Damiano verso la verità

Ci sarà ampio spazio anche per Rosa e Manuel, nuovamente nel mirino della criminalità organizzata. Dopo l'ennesima intimidazione, Damiano si renderà conto che è arrivato il momento di agire e chiederà a Eduardo una mano per risalire ai ricattatori. Proseguiranno anche le indagini di Nunzio che sarà sempre più convinto di un coinvolgimento di Bianchi nell'incidente di Diana.

A casa Graziani, invece, la tensione tra Silvia e Giancarlo sarà alle stelle e la donna potrà contare sull'aiuto di Mariella. Quest'ultima ha già intuito una certa gelosia in Silvia per Michele, ma continuerà ad ignorare che tra loro c'è stato un momento di passione pochi giorni prima.

La tensione è sempre più forte per Silvia e Michele

Giancarlo e Silvia resisteranno alla crisi? Al momento i presupposti per un decollo di questa coppia sembrano piuttosto scarsi. Il bancario si è trasferito a Napoli ed è stato accolto in casa di Silvia, ma senza troppo entusiasmo. Dopo i primi tempi per ambientarsi, la coppia sembrava aver raggiunto un certo equilibrio, ma il matrimonio di Rossella ha riavvicinato Silvia a Michele. Quando la proprietaria del caffè Vulcano ha scoperto che il suo ex marito era il benefattore anonimo che ha aiutato la sua attività, ha iniziato a guardarlo con gli occhi di un tempo.

Nelle scorse puntate, inoltre, tra Silvia e Michele c'è stata anche una forte passione e per entrambi è difficile tornare alle rispettive vite. Pur volendo evitare di affrontare l'argomento, Silvia è diventata molto nervosa nei confronti di Giancarlo e non si esclude che la rottura possa essere vicina.