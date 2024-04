Manuel e Rosa saranno ancora una volta nel mirino della camorra nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 aprile. Le anticipazioni raccontano che Damiano chiederà l'aiuto di Eduardo per scoprire chi si nasconde dietro le intimidazioni che mettono in difficoltà Rosa e il figlio. Nel frattempo Nunzio collaborerà con Marta per indagare sull'incidente di Diana, mentre Bianchi sarà molto preoccupato per un eventuale risveglio della donna e correrà ai ripari chiamando il boss Torrente. Infine tra Niko e Valeria il rapporto si farà sempre più serio e Serena sarà preoccupata per sua sorella.

La criminalità organizzata agisce ancora contro Rosa

Damiano starà vicino a Viola in occasione del suo compleanno e questo scatenerà la gelosia di Rosa. La donna si renderà conto di essere ancora molto legata al suo ex e prenderà una decisione del tutto inaspettata: chiederà a Damiano di tornare al suo appartamento. Appena dopo la proposta di Rosa, tuttavia, la camorra tornerà a farsi sentire con una nuova minaccia e Damiano si farà in quattro per proteggere la sua famiglia. Il poliziotto andrà a parlare con Eduardo per capire con lui chi possa nascondersi dietro il gesto intimidatorio contro Rosa. Sabbiese, grazie ai suoi contatti, proverà in tutti i modi ad aiutare sua sorella.

Niko e Valeria verso una storia seria

Ci saranno importanti novità anche per Nunzio, che deciderà di collaborare con Marta per indagare sull'incidente di Diana. I sospetti su Bianchi si riveleranno più che fondati e Flavio sarà molto preoccupato. L'imprenditore temerà che Diana possa risvegliarsi da un momento all'altro e raccontare alla polizia quello che le è accaduto.

Per questo motivo Bianchi si metterà in contatto con il boss Torrente per chiedere il suo aiuto. Per Niko, invece, ci sarà la visita inaspettata di Valeria, pronta a chiarire l'entità del loro rapporto. La ragazza desidererà da Niko delle risposte sulla loro storia e il giovane avvocato deciderà di voltare pagina con il passato e tornare a vivere.

La relazione tra Niko e Valeria inizierà ad avere dei contorni più seri e questo preoccuperà Serena, visto che Manuela non riesce in alcun modo a dimenticare Niko.

Il grave incidente di Diana prima della denuncia

Nelle puntate precedenti Diana e Nunzio hanno trascorso la notte insieme e hanno parlato dell'aggressione subita dal ragazzo mesi prima. I due sono giunti alla conclusione che dietro il pestaggio ci siano Flavio e la criminalità organizzata, e per questo hanno deciso di denunciare l'imprenditore. Quando Diana avrebbe dovuto presentarsi all'appuntamento per la denuncia, tuttavia, ha avuto un incidente che l'ha ridotta in fin di vita.