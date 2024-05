Negli episodi di Beautiful in onda dal 26 maggio all'1 giugno, Hope si troverà in difficoltà dopo le recensioni negative dei bozzetti creati per l'ultima sfilata e crederà che l'aiuto di Thomas potrà risollevare la sua linea di moda. Steffy però sconsiglierà alla sorellastra di riprendere suo fratello in azienda.

Inoltre Katie spiegherà a Bill i pericoli che correrà se continuerà a stare insieme a Sheila, mentre Taylor penserà di raccontare alla polizia di avere sparato in passato a Spencer.

Deacon chiede a Sheila se i suoi sentimenti per Bill sono sinceri

Eric e Zende riceveranno delle recensioni negative sui bozzetti creati per l'ultima sfilata e Thomas esternerà a Paris la convinzione che loro due presto gli chiederanno di tornare a lavorare alla Forrester. Pure Hope è affranta dopo i pessimi riscontri della collezione Hope for the Future e non escluderà l'ipotesi di poter riprendere la collaborazione con Thomas.

Nel frattempo Bill si rifiuterà di separarsi da Sheila e Brooke giurerà al suo ex che farà di tutto per riportare in carcere l'anziana Carter. Quest'ultima invece si recherà da Deacon e si complimenterà con lui per essere diventato il nuovo proprietario de Il Giardino.

La criminale poi rivelerà a Sharpe di avere iniziato una storia d'amore con Spencer. A questo punto l'uomo chiederà a Sheila se i sentimenti per l'imprenditore sono sinceri, oppure se ha sfruttato l'occasione per ricominciare una nuova vita.

Paris chiede a Hope di ritornare a lavorare insieme a Thomas

Paris inviterà Hope a valutare l'idea di riavere Thomas in azienda, visto l'ottimo lavoro svolto in passato.

La giovane Logan inizialmente mostrerà qualche perplessità, ma poi la riterrà una soluzione ideale. A fermare però questo suo pensiero ci sarà Steffy, la quale dissuaderà la sorellastra da tale proposito. La moglie di Finnegan infatti poco prima ha incontrato in ufficio Thomas, che gli aveva presentato dei bozzetti ideali per risollevare la linea di moda.

Nel frattempo Finnegan dirà espressamente a Sheila che tra di loro non ci potrà mai essere alcun rapporto, in quanto si attiverà per farla arrestare. In tutto questo Katie cercherà di far ragionare Bill e gli elencherà tutti i pericoli che potrà correre proseguendo la relazione con Sheila, mentre Taylor riterrà che l'unico modo per evitare ulteriori problemi è quello di raccontare alla polizia di avere sparato in passato a Spencer.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Brooke non ha tollerato il ricatto di Bill contro Taylor e si è recato da lui nella speranza di farlo rinsavire. L'imprenditore però ha ribadito alla sua ex di essere innamorato di Sheila e di volere restare al suo fianco.

Inoltre Katie ha esternato a Carter che gli ultimi eventi potrebbero mettere in pericolo suo figlio Will, mentre Hope ha rivelato a Deacon che Sheila ha iniziato una relazione con Bill.