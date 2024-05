Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 12 al 18 maggio 2024, rivelano che Katie affronterà Bill dopo aver scoperto che lui ha aiutato Sheila ad uscire di prigione. Il confronto tra i due ex coniugi sarà duro con Katie che supplicherà il magnate di tornare in sé e cacciare Sheila dalla Villa. In tutta risposta, Bill inviterà Katie a lasciare la sua casa, non accettando interferenze nella sua nuova vita con Sheila.

Katie sconcertata dopo aver saputo che Bill ha fatto liberare Sheila

La notizia della scarcerazione di Sheila arriverà ben presto alle orecchie delle famiglie Forrester e Logan.

Tutti saranno sconcertati e non riusciranno a comprendere come possa essere accaduto. Finn e Steffy non diranno nulla del ricatto fatto loro da Bill. Solo in seguito, Steffy rivelerà a Taylor la verità. Il coinvolgimento di Bill nella liberazione di Sheila sarà sempre più evidente, anche perché la donna andrà a vivere proprio a Villa Spencer. Brooke e Katie vorranno vederci chiaro sull'intera vicenda visto che non riusciranno a capire il motivo per il quale il magnate ha voluto aiutare la psicopatica Carter. Allo stesso tempo, anche Carter cercherà di capirne di più chiedendo informazioni a Finn, il quale però non potrà confessare nulla. Katie intanto, continuerà ad essere molto preoccupata per Bill e si farà mille domande, arrivando persino a pensare che l'ex marito abbia perso il senno.

Katie implora Bill di lasciare Sheila

A Villa Spencer, Bill e Sheila riceveranno in primis la visita di Taylor e Steffy e in seguito quella di Katie. La minore delle Logan lo implorerà di tornare in sé e di smetterla con quell'atteggiamento assurdo. Gli chiederà di lasciare Sheila ma Bill le dirà di non aver nessuna intenzione di abbandonare la donna come invece hanno fatto le sorelle Logan con lui.

Nonostante le suppliche di Katie, Bill sarà irremovibile e, stanco di dover rendere conto all'ex moglie, la inviterà ad andarsene dalla sua casa. Successivamente, Spencer bacerà appassionatamente Sheila, suggellando la loro unione. Intanto, Finn e Steffy riveleranno a Liam e Hope che Bill e Sheila stanno insieme. Una notizia che lascerà senza parole soprattutto il figlio di Bill.

Il punto sul personaggio di Bill Spencer in Beautiful

Interpretato dall'attore Don Diamont, il personaggio di Bill Spencer é tornato ad avere un ruolo centrale nelle trame di Beautiful proprio grazie alla storyline legata a Sheila Carter. Lui e Sheila rappresentano la nuova coppia diabolica della soap Tv e non è escluso che possano regalare molti colpi di scena nel prosieguo delle puntate. Non è chiaro se Bill sia veramente innamorato di lei ma di certo tra i suoi grandi amori del passato ci sono le sorelle Logan, ovvero Katie e Brooke. ,