Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy Forrester confiderà a Liam le proprie preoccupazioni, non vedendo di buon occhio la vicinanza tra Hope Logan e Finn. Nel frattempo l'annuncio delle nozze tra Sheila Carter e Deacon Sharpe creerà non poche tensioni tra i protagonisti.

Anticipazioni Beautiful: Steffy confida a Liam di essere preoccupata per l'influenza di Hope su Finn

Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) appariranno pieni di emozioni contrastanti quando Sheila e Deacon li inviteranno al loro matrimonio.

Steffy Forrester, nel frattempo, si recherà da Liam (Scott Clifton) informandolo di essere preoccupata per la crescente influenza che Hope sta avendo su Finn.

In questo frangente, la giovane rimarrà senza parole quando apprenderà che Deacon e Sheila stanno per diventare marito e moglie.

Nel frattempo, Finn e Hope si avvicineranno sempre di più: il dottore si prenderà cura della figlia di Brooke dopo che rimarrà vittima di un piccolo incidente.

Sheila e Deacon pronti alle nozze

Steffy si recherà da Brooke e Ridge (Thorsten Kaye) per informarli che Hope prenderà parte alle nozze di Sheila e Deacon. I tre a questo punto proveranno a far cambiare idea a Hope, che però non vorrà sentir ragioni: la giovane ammetterà di voler partecipare al matrimonio solo per stare vicina a suo padre in un giorno così importante per lui.

Infine Sheila (Kimberlin Brown) farà una richiesta che sorprenderà Finn prima dell'inizio della cerimonia con Deacon.

Deacon e Finn avevano ritrovato Sheila viva

In teoria Sheila era morta per mano di Steffy dopo essere entrata in casa sua in piena notte. Per questa ragione, Finn e Deacon avevano ripudiato la donna, ritenendola appunto la responsabile della morte di Sheila.

Ma Deacon, presente alla cremazione del corpo della sua amata, aveva notato l'assenza di un dito dal suo piede, iniziando a credere che in realtà Sheila fosse ancora viva.

Per questo, il proprietario de Il Giardino aveva condiviso tale sospetto con Finn, che aveva deciso di unirsi a lui nelle indagini.

Ben presto, Deacon e Finn avevano trovato Sheila viva all'interno di un capanno abbandonato grazie a una confidenza di un senzatetto, portandola a casa dopo che si era rifiutata di andare in ospedale. Il ritrovamento di Sheila aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Finn e Deacon, a differenza di Steffy che invece era apparsa sconvolta dalla novità.