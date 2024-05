"Mio zio sta morendo": Asu darà la brutta notizia a Kemal e si lascerà andare ad un pianto tra le sue braccia. Le anticipazioni di Endless love di martedì 28 maggio spiegano che Hakki farà chiamare Kemal per dirgli le sue ultime volontà. L'uomo chiederà all'ingegnere di sposare Asu e di gestire con lei l'azienda, ma Kemal rifiuterà perché è ancora innamorato di Nihan.

Asu chiamerà con urgenza Kemal

Kemal si troverà in una situazione molto imbarazzante con il signor Hakki. Tutto avrà inizio con una telefonata da parte di Asu che in lacrime chiederà a Soydere di raggiungerla subito.

Kemal correrà dalla sua amica che lo accoglierà con un abbraccio disperato: “Mio zio sta morendo”, dirà Asu. Quest'ultima spiegherà a Kemal che nessuna delle terapie per Hakki sta funzionando e a lui resta poco da vivere. L'ingegnere sarà sorpreso dalla brutta notizia e andrà a trovare il suo capo, incoraggiandolo a non arrendersi perché troveranno la cura giusta per lui. Hakki farà a sapere a Kemal di aver già tentato tutte le strade possibili per guarire ma purtroppo non c'è più niente da fare. L'uomo chiederà ad Asu di lasciarlo solo con Kemal per parlargli di alcune cose molto importanti e la donna andrà via. Nel frattempo, Nihan, ignara di tutto, lascerà un messaggio in segreteria a Kemal, rimproverandolo di essere sparito con lei.

La pittrice sarà interrotta dall'arrivo di due malintenzionati e farà appena in tempo a descriverli a Kemal, perché entreranno nello studio e la rapiranno.

Il discorso di Hakki metterà in imbarazzo Kemal

Hakki inizierà a dirà a Kemal che per lui è come un figlio e il suo ultimo desiderio è che lui sposi Asu ed erediti la sua azienda.

Soydere sarà senza parole, ma nonostante l'imbarazzo sarà lucido per affrontare la situazione. Kemal dirà di essere molto legato ad Asu ma non potrebbe mai sposarla. “Voglio affidarti Asu e l'azienda”, dirà Hakki all'ingegnere che non potrà accettare. “Io amo un'altra donna”, spiegherà Kemal al suo capo che capirà subito che si tratta di Nihan.

Hakki dirà che con Nihan non potrà mai esserci niente: “Ormai non ti appartiene più”, sperando di far cambiare idea a Kemal. Quest'ultimo gli dirà che pur non potendo stare con Nihan lui non può illudere Asu con false speranze. Nel frattempo la nipote di Hakki ascolterà tutto e non potrà fare a meno di piangere per il suo amore impossibile.

Kemal ha messo un punto alla sua storia con Nihan

Nelle puntate precedenti Kemal ha manifestato più volte a Nihan la sua voglia di vivere la loro storia d'amore. La pittrice, pur ricambiando i sentimenti di Kemal, gli ha risposto di non poter tradire suo fratello lasciando la sua casa. L'ingegnere, stanco di dover vedere Nihan solo di nascosto e in piccoli ritagli di tempo, le ha chiesto di allontanarsi da lui.

Nihan ha accettato la scelta di Kemal e gli ha detto addio in lacrime. Adesso i due innamorati sono distanti, ma non è facile continuare a vivere le loro vite come se nulla fosse accaduto perché i sentimenti sono rimasti invariati.