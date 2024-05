"Non ho più un figlio": con queste parole Fehime deluderà Kemal che andrà dalla sua famiglia per parlare del suo futuro con Nihan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Kemal sarà felice di progettare il suo futuro con la sua amata e penserà di sposarla appena avrà ottenuto il divorzio da Emir. Fehime e Huseyn, però, si opporranno con forza a questa scelta, sostenendo che la ragazza giusta per loro figlio sia Asu.

Nihan e Kemal a un passo dalla felicità

Kemal e Nihan nutriranno una forte speranza per il loro futuro insieme.

Emir sarà messo fuori gioco dal ricattatore che invierà a Nihan un video in cui si vede Linda indossare una finta sacca di sangue. Sapendo che l'omicidio è stata una messinscena e che Ozan è innocente, Nihan non temerà più Emir e metterà fine al suo matrimonio. La donna chiederà il divorzio a suo marito e nel frattempo progetterà il suo futuro con Kemal come aveva sempre sognato. Soydere sarà al settimo cielo e condividerà la sua gioia con Hakki, rifiutando l'incarico di amministratore e dicendo che presto andrà via da Istanbul con Nihan. La notizia farà inorridire Asu che correrà ai ripari telefonando a Fehime per dirle che Kemal vuole lasciare la città con Nihan. A casa Soydere tornerà un'atmosfera tesa, perché i genitori di Kemal speravano in un suo futuro con Asu.

Nel frattempo, Nihan parlerà con Vildan e Onder della sua scelta, dicendo che vedrà un avvocato per procedere con il divorzio da Emir.

La doccia fredda per i coniugi Soydere

Kemal andrà a comunicare ai suoi genitori che la sua vita sta cambiando e sta prendendo finalmente la direzione che sperava. La reazione dei Soydere, tuttavia, sarà molto deludente per il protagonista che si sentirà solo.

Huseyn si opporrà con fermezza al fatto che suo figlio possa interessarsi ad una donna sposata. Kemal proverà a spiegare che Nihan è stata costretta a sposare Emir contro la sua volontà, ma Huseyn non vorrà sentire ragioni. Il dispiacere per i coniugi Soydere sarà forte, tanto che scoppieranno a piangere non potendo accettare la decisione di Kemal.

"Quindi andrai contro tua madre nonostante tutto?" interverrà Fehime che continuerà a vedere Nihan come un pericolo per suo figlio. Fehime insisterà sul fatto che Asu era la donna giusta per Kemal, ma lui le risponderà che non la ama. "Mio figlio avrebbe saputo quale sarebbe stata la donna per lui, ma se non sai capirlo allora io non ho più un figlio". Kemal sarà ferito da queste parole e risponderà a sua madre che lui non potrebbe vivere senza Nihan. L'ingegnere andrà via con l'amaro in bocca e i suoi genitori saranno disperati.

Il duro scontro tra Tarik e Kemal

Nelle puntate precedenti Emir ha provato a riportare a casa Nihan ordinando a Tarik di andare a riprendere la donna. Il figlio maggiore dei Soydere ha fatto di tutto per eseguire gli ordini, a costo di puntare una pistola contro Kemal e dirgli che non era suo fratello.

Nonostante il duro scontro, Nihan non ha lasciato la casa di Kemal ed Emir si è arreso, ma solo apparentemente. Kozcuoğlu ha già spiegato ad Asu di avere un piano per legare a sé sua moglie, ma non ha rivelato di cosa si tratta.