Endless love continua la messa in onda su Canale 5 e le anticipazioni di venerdì 31 maggio si concentrano sulla sparizione di Nihan, della quale non si hanno più notizie. Sezin è stata sequestrata da Taner, che ha intenzione di ucciderla per vendicarsi di Emir. Kemal, angosciato alla sola idea di perdere la donna che ama, si è messo sulle sue tracce. Per fortuna tutto finisce bene, ma Nihan non perde tempo per affrontare Emir.

Brutte notizie in arrivo per Vildan che, dopo lo spavento per quanto accaduto a Nihan, viene a sapere che sua sorella ha intenzione di riappropriarsi del suo ruolo in azienda.

Sezin, nonostante la paura e il risentimento, decide di affrontare Emir accusandolo della morte di Karen. Verrà a sapere solo una parte della drammatica verità.

Il rapimento di Nihan e l'angoscia di Kemal

Nei nuovi episodi di Endless love in programma per venerdì 31 maggio Nihan verrà rapita per ordine di Taner, pronto a scarificarla per vendicarsi di Emir, che lo ha accusato di aver ucciso Karen, facendolo finire dietro le sbarre. Da una parte vuole che Emir soffra per la morte di Nihan e dall'altra che gli venga addossata la colpa dell'omicidio.

Kemal, aiutato da Necmi, si mette alla ricerca di Nihan, così come Emir. Anche se in modo completamente diverso, entrambi la amano alla follia. La preoccupazione cresce anche per Onder, che teme per le sorti della figlia.

Nihan affronta Emir, amara scoperta per Vildan

Grazie all'intervento di Kemal, Emir e Ozan, Nihan viene rintracciata e portata a casa sana e salva. Ancora scossa, Nihan non si lascerà intimidire e chiederà a Emir di dirle la verità su ciò che è successo a Karen. Lui ovviamente negherà e dirà che a toglierle la vita è stato Tarik.

Asu nel frattempo soffrirà molto per Kemal ma verrà confortata da Hakki, che le dirà di aspettare il giorno in cui Nihan non sarà più nei suoi pensieri. Asu sa che è quasi impossibile e che deve agire presto, dunque avrà un'idea per conquistare Soydere, facendosi aiutare da Fehime.

Non sono finiti i guai per Vildan, che ha rischiato di perdere per sempre la figlia.

Durante un incontro con Galip, capisce che il consuocero l'ha tratta in inganno per l'acquisto della casa, visto che verrà intestata solo a lui. Ma non finisce qui: Vildan scopre poi che sua sorella è rientrata a tutti gli effetti nell'azienda.

Nelle puntate precedenti: Nihan rapita da Taner

Nihan ha fatto perdere le sue tracce, facendo preoccupare sia Emir che Kemal, nonostante quest'ultimo abbia deciso di non vederla più. Il responsabile del rapimento è Taner, che ricatta Emir: Sezin sarà libera solo se qualcuno lo farà evadere dal carcere. La richiesta viene accettata, visto che non vi è altra scelta.

Kemal riceve un messaggio d'aiuto da Nihan e si mette alla sua ricerca con l'aiuto di Zehir e di Salih.

Grazie ad alcuni dettagli riesce a capire dove possa trovarsi e chi sia il responsabile. Momento toccante per Onder che, dopo essersi recato a casa di Leyla, viene perdonato per le sofferenze le causò in passato.