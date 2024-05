Matilde Brandi, Khady Gueye e Greta Zuccarello (prima di essere eliminata al televoto flash) sono state rimproverate da Vladimir Luxuria durante la 10^ puntata dell'Isola dei Famosi di mercoledì 22 maggio. Le tre naufraghe hanno criticato il modo in cui Karina Sapsai ha ricoperto il ruolo di leader della settimana, ma la conduttrice ha fatto notare che quando un concorrente prende le redini del gioco va rispettato.

Luxuria prende le difese di Karina

Nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi, Karina Sapsai aveva vinto la prova del fuoco e quindi era diventata leader.

In occasione della puntata andata in onda ieri, 22 maggio, è stata mandata in onda una clip in cui Matilde Brandi, Khady Gueye e Greta Zuccarello hanno criticato Karina per alcune cose avvenute in questi giorni, ad esempio secondo le tre concorrenti il fuoco non sarebbe stato posizionato bene da Karina. A quel punto la contessa Alvina e Dario Cassini hanno fatto notare che controllare che il fuoco non si spengesse era compito di Greta, Matilde e Khady, visto che Karina era andata a cercare la legna.

Edoardo Franco invece ha fatto notare a Zuccarello che da quando è arrivata in Honduras non farebbe altro che criticare i suoi compagni di gioco, quando poi lei ha dimostrato di non sapere accendere il fuoco e di tenere viva la fiamma.

A quel punto è intervenuta la conduttrice Vladimir Luxuria: "Karina, anche se sei arrivata da una settimana sei una naufraga come tutte le altre". Poi ha rimproverato Matilde, Khady e Greta: "Voglio dire una cosa, quando c'è una leader rispettatela perché è lei che fa le regole e non siete voi che dovete fare le maestrine".

I momenti salienti della 10^ puntata

Tra le fasi salienti della 10^ puntata, c'è l'eliminazione di Greta Zuccarello: la concorrente era al televoto con Artur Dainese e Aras Senol. Quest'ultimo è stato il primo ad essere salvato è stato aperto un televoto flash, in seguito fra i due rimanenti il pubblico ha deciso di eliminare la ballerina con il 67% di voti.

Nel frattempo Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono tornati da Playa Olimpo con una ricompensa per il gruppo: un pezzo di carne di manzo.

Al termine della sfida per la prova di leader della settimana Matilde Brandi è riuscita ad avere la meglio su Stoppa.

Infine, per quanto riguarda le nomination, sono adesso a rischio eliminazione Edoardo Franco, Artur Dainese, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli.

Isola: ascolti in calo

Nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, la sfida degli ascolti tv ha visto vincere Rai 1 con la messa in onda della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen: la partita di calcio è stata vista da 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share.

L'Isola dei Famosi invece ha totalizzato 1.678.000 spettatori con uno share del 12%, rispetto alla puntata di domenica 19 maggio gli ascolti sono in netto calo.