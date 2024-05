''Ci siamo conosciuti in un aeroporto e da qui ripartiamo'' dice Matilde a Vittorio nella scena finale dell'ultima stagione della soap Il Paradiso delle Signore, mentre guarda malinconica le luci che si allontanano. Conti le risponde: ''Vivremo una vita bellissima, te lo prometto''. Ci si chiede se questa storia d'amore complicata e il sacrificio di Vittorio - che per la donna che ama ha lasciato il grande magazzino - vada a buon fine. Non dimentichiamo che Conti e Matilde sono ricercati e che questo viaggio non è certo di piacere. Maresca è ancora sulle loro tracce e non si esclude affatto che Tancredi vinca la sua battaglia, mandandoli in carcere e assaporando il dolce gusto della vendetta.

Che fine hanno fatto Vittorio e Matilde

Nell'episodio finale de Il Paradiso delle signore Maresca è arrivato al grande magazzino per trovare Matilde, dopo la denuncia di Tancredi per adulterio. Clara riesce a guadagnare tempo, in modo che Marta aiuti Conti e una spaventatissima Frigerio a uscire dal retro e poter prendere l'auto che li porterà lontani da Milano. Il piano riesce alla perfezione, almeno fino a ora. Marta saluta tra le lacrime Vittorio, immagina che non la vedrà più. ''Addio'' le dice lui. Ora, i nuovi capitani del grande magazzino sono Marcello e Roberto, che hanno promesso di fare del loro meglio per portarlo alle stelle. Ci si chiede però che fine faranno Conti e Matilde.

Tancredi non si arrenderà mai

Dopo la fuga di Vittorio e Matilde, Tancredi deve accusare il colpo. Lo troviamo al bar del circolo bere un brandy, in compagnia di Umberto. Entrambi hanno perso la donna che amavano. Guarnieri sembra calmo, anche se dentro di sé brucia. Lo stesso vale per Tancredi, che non ha rinunciato di certo a vendicarsi.

Nella nuova stagione, pensiamo che riesca a ottenere ciò che vuole, facendo in modo che Maresca rintracci Matilde e Vittorio, che finirebbero in prigione. Sarebbe un'uscita di scena perfetta per Conti, dato che è ormai data per certa l'assenza di Alessandro Tersigni nel cast della nuova stagione.

Quando inizia Il Paradiso delle signore nuova stagione

Tante sono le trame rimaste in sospeso, e non solo quella che riguarda la fuga disperata di Matilde e Conti. Irene deve fare i conti con l'abbandono di Alfredo, e lo stesso vale per Umberto, rimasto solo dopo l'addio di Flora. Le riprese sono iniziate e qualche anticipazione è già trapelata. Nelle puntate che inizieranno a settembre Marcello avrà un ufficio tutto suo al grande magazzino e, insieme a Roberto. metterà tutto il suo impegno per mantenere la promessa che ha fatto a Vittorio prima della sua dolorosa partenza lontano da Milano.