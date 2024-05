Nel corso dell11^ puntata dell'Isola dei Famosi la conduttrice Vladimir Luxuria ha mandato in onda una clip in cui la maggior parte dei concorrenti ha criticato Matilde Brandi definendola una "finta buonista". Alle critiche ricevute la showgirl ha replicato spiegando di non essersi mai arrabbiata in questi giorni, ma di avere sempre detto la sua opinione in modo educato.

Matilde al centro delle critiche

In settimana è stato chiesto a Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco di essere sinceri e dire ciò che pensano degli altri naufraghi: secondo loro Matilde Brandi è una "finta buonista".

Successivamente la maggior parte dei concorrenti si è detto d'accordo al pensiero dei due compagni di gioco.

Una volta tornati nella Tana dei Serpenti i concorrenti hanno avuto modo di argomentare in modo più dettagliato il proprio pensiero sulla showgirl. La contessa Alvina ha ribadito: "Inizialmente per me questa era l'isola dei permalosi anziché famosi perché tutti si arrabbiavano anche per una minima cosa. Oggi la chiamerei l'isola dei buonismo". Invece Edoardo Franco ha sostenuto che Matilde nel rispondere è sempre carina e gentile con tutti, ma poi quando non viene ripresa dalle telecamere si vede in volto che è stizzita.

"Non mi è mai partita la giugulare perché non mi sono mai trovata in situazioni in cui dovessi farlo"

Matilde risponde a Vladimir#Isola pic.twitter.com/gasZ1hwEOJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2024

Brandi nega di essere una 'finta buonista'

Dopo avere ascoltato il pensiero dei concorrenti su Brandi, la conduttrice ha incalzato la showgirl: "Insomma Matilde la giugulare?".

La replica della concorrente non ha tardato ad arrivare: "Loro non vedono l'ora ma io mi sto comportando da persona educata. Non mi è mai partita la giugulare semplicemente perché non mi sono mai trovata in una situazione in cui dovessi farlo, ma ho sempre detto la mia a tutti nel mio modo". Stando alla versione di Matilde, i concorrenti avrebbero messo in atto una strategia per screditarla davanti ai telespettatori: "Forse mi vedono forte".

Dallo studio ha chiesto la parola Dario Maltese e in qualità di opinionista ha stuzzicato Matilde: "Io credo che tu sia lì perché vuoi ripulirti l'immagine dopo l'esperienza che non ti era piaciuta in un altro reality. Se è così stai sbagliando posto". Anche in questo caso però la naufraga ha negato: "Io sono nel posto giusto al momento giusto.

Forse dovresti andare a rivedere cos'è successo nell'altro programma. Sto semplicemente ritrovando la Matilde che sono". Sonia Bruganelli invece ha preso le difese della concorrente: "Tutti la criticano ma poi al momento delle nomination nessuno la nomina, perché?".

L'argomento è stato chiuso da Luxuria con una domanda rivolta a Brandi: "Matilde non è che hai messo il freno a mano per via di questo amore ritrovato?". Tra le lacrime la concorrente ha annuito lasciando intendere che sia proprio così.