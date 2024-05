Nelle nuove puntate de La Promessa Jana scoprirà che Ramona è tornata in paese e questo potrebbe aiutarla a scoprire cosa è realmente successo alla madre Dolores quindici anni prima. Lo rivelano le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 27 al 31 maggio, che raccontano anche di come questa misteriosa donna sia in condizioni critiche di salute. Inoltre, si verrà a sapere che Jimena vorrà andare a vivere a Madrid. Una possibilità che il marito Manuel non vorrà neppure prendere in considerazione.

Jana scopre che Ramona è tornata in paese

Le nuove puntate de La Promessa in onda a partire da lunedì 27 maggio riprenderanno dal momento in cui Maria svelerà all'amica Jana che Ramona è tornata in paese.

Si tratta di una donna che fa parte del passato di Jana e che la potrebbe aiutare a capire cosa è successo alla madre Dolores.

Nel frattempo proprio Exposito si troverà di nuovo a discutere con il dottor Abel. I due non andranno affatto d'accordo e questo soprattutto per i modi arroganti e supponenti dell'uomo. Tra i protagonisti di queste nuove trame ci sarà anche Feliciano, la new entry della soap tv. Il fratello di Petra, grazie all'intercessione di quest'ultima, verrà assunto come nuovo valletto a La Promessa e questo creerà malumori tra il resto della servitù, soprattutto tra Pia e Romulo.

Jana trova Ramona in pessime condizioni, Jimena vuole trasferirsi a Madrid

Alla tenuta continueranno anche gli attriti tra Martina e i suoi genitori che continueranno ad insistere affinché lei accetti di sposare il futuro duca Antonio.

Jimena invece, chiederà a Manuel di andare a vivere a Madrid ma lui si opporrà fermamente. Dopo quanto rivelatole da Marka, Jana riuscirà ad incontrare Ramona ma la troverà in pessime condizioni di salute. La domestica si offrirà di prestarle le cure necessarie nella speranza che possa rimettersi e raccontarle quanto accaduto quindici anni prima a Dolores.

Candela e Simona inoltre dovranno riuscire a mantenere segreta la presenza di don Carlos ai signori marchesi.

Salvador, invece, si farà visitare da Abel, che gli dirà che ci saranno buone possibilità affinché possa recuperare la vista dall'occhio ferito in battaglia. Dopo una nuova consultazione con l'oftalmologo, Salvador scoprirà che l'intervento chirurgico necessario risulta essere molto costoso.

Il nuovo personaggio di Ramona a La Promessa

La new entry Ramona è interpretata dall'attrice spagnola Inma Pérez Quirós, volto già conosciuto dai telespettatori italiani per aver ricoperto il ruolo di Fabiana nella soap tv Una vita. Prima ancora aveva recitato anche ne Il Segreto.

Nella serie La Promessa, l'attrice interpreta una donna enigmatica, connessa al passato di Jana e detentrice di numerosi segreti familiari, che verranno gradualmente rivelati nel corso degli episodi.