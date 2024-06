Nel corso delle prossime puntate della soap tv La Promessa Pia Adarre deciderà di affrontare Cruz certa che ci sia lei dietro il rapimento del piccolo Diego. La governante ricatterà la sua signora è le chiederà un vitalizio per il suo bambino in cambio del suo silenzio. Per non far scoppiare uno scandalo la marchesa cederà al ricatto ma inserirà nell'accordo una clausola del tutto particolare che riguarderà Petra.

Pia contro la marchesa: 'So che c'è lei dietro il rapimento di mio figlio'

Nonostante il piccolo Diego sia stato ritrovato, Pia non si darà pace e vorrà scoprire che sia stato a rapire suo figlio.

I primi sospetti cadranno su Feliciano visto che è stato proprio lui ad indirizzare Teresa al convento dove poi è stato effettivamente ritrovato il bambino. Di conseguenza verrà sospettata anche Petra che in seguito verrà licenziata da Cruz si pressione di Pia. Da un dialogo con Romulo, la governante verrà poi a sapere che dietro al rapimento non ci sono in realtà Petra e il fratello, bensì la marchesa. Una rivelazione che porterà Pia ad affrontare senza remore la sua signora. Andrà quindi da Cruz mettendola con le spalle al muro: "So che c'è lei dietro il rapimento di mio figlio. Petra non avrebbe mai fatto una cosa del genere se tu non l'avessi spinta".

Pia ricatta Cruz: 'Voglio un vitalizio per mio figlio in cambio del mio silenzio'

Cruz non negherà il suo coinvolgimento e Pia andrà avanti con il suo ricatto: "Voglio un mantenimento per mio figlio, in cambio del mio silenzio". In sostanza la governante vorrà assicurare al piccolo Diego un vitalizio. Per essere certa che i patti vengano rispettati, Pia vorrà che l'accordo tra lei e la marchesa venga messo per iscritto.

Cruz si prenderà del tempo prima di decidere il da farsi e nel frattempo consulterà Lorenzo. Dopo aver parlato con il cognato, la marchesa cederà al ricatto di Pia ma aggiungerà al contratto una clausola particolare: "Prometto di pagare il mantenimento di tuo figlio ma In cambio Petra dovrà tornare a La Promessa". A questo punto Pia dovrà prendere una decisione difficile.

Permetterà a Petra di tornare alla tenuta pur di assicurare un futuro sereno a Diego? Bisognerà attendere le prossime puntate per scoprirlo.

La Promessa va in onda anche il sabato dal 29 giugno

I fan de La Promessa dal 29 giugno potranno seguire le vicende della loro soap Tv preferita anche il sabato pomeriggio.

Un appuntamento che si aggiunge a quelli consueti in daytime dal lunedì al venerdì.

L'appuntamento del sabato occuperà lo slot orario che va dalle 15:45 alle 16:45 e sarà seguito dalle repliche dei film della serie Rosamunde Pilcher. Programmazione che andrà avanti presumibilmente per tutta l'estate.