L'amicizia tra Zuleyha e Fikret durerà per tutta la vita come si evince dal gran finale di Terra Amara di venerdì 31 maggio. Le anticipazioni spiegano che i figli di Zuleyha e Fikret porteranno avanti l'azienda di famiglia e la faranno crescere, mentre Lutfiye avrà una bella carriera politica. Per Sermin, invece, non ci sarà nessuna ripresa e la donna morirà per un attacco di cuore mentre svolge il suo lavoro di pulizie.

Una nuova vita per Fikret e Cetin

Zuleyha vivrà tutta la sua vita senza nessun altro uomo accanto dopo aver perso Hakan Lui, Demir e Yilmaz resteranno per sempre nel suo cuore.

La donna non sarà sola, perché avrà l'amore dei suoi amati figli e resterà sempre in contatto con Fikret che non tradirà mai la sua amicizia. Adnan diventerà un affermato regista, mentre Leyla porterà avanti la grande azienda di famiglia e dopo aver studiato a Berlino contribuirà a renderla internazionale. Leyla regalerà anche un nipotino a Zuleyha e lo chiamerà Demir, come il suo amato padre. Ci sarà un lieto fine per Fikret che troverà la felicità accanto a Zeynep: da lei avrà anche una figliam che chiamerà Mujgan. Quest'ultima e Kerem Ali resteranno a dirigere l'azienda tessile che apparteneva allo zio Fekeli.

Una vita ricca di soddisfazioni attenderà anche Lutfiye che continuerà ad avere affetto e ammirazione da Cukurova, tanto che sarà eletta due volte come sindaca e diventerà anche ministra dell'agricoltura di Adana.

La zia di Fikret vivrà fino all'età di 80 anni e sarà sepolta accanto al suo grande amico Ali Rahmet. Dopo la morte di Gulten, Cetin resterà a lungo da solo, ma anche lui riuscirà a trovare la serenità con un nuovo amore. Il braccio destro di Fikret si sposerà con Aysel e la loro bambina sarà chiamata Gulten. I sogni diventeranno realtà anche per la piccola Uzum che diventerà un medico affermato, proprio come diceva spesso da bambina e sarà una grande soddisfazione per Gaffur.

Quest'ultimo si rifarà una vita con Guslum ma non dimenticherà mai la sua amata Saniye.

Sermin morirà da sola e per Betul sarà una forte sofferenza

Il finale di Terra amara non sarà positivo per tutti i personaggi. Sermin non riuscirà più a ricostruire la sua vita e finirà i suoi giorni lavorando come donna delle pulizie. La madre di Betul morirà per un attacco di cuore proprio sul posto di lavoro e questo sarà un grande dolore per sua figlia.

Betul sarà rilasciata dopo 24 anni di carcere, ma non rimetterà mai più piede a Cukurova e non si saprà più nulla di lei. Anche Colak e Abdulkadir faranno una brutta fine: il primo morirà poco prima del suo rilascio, mentre Keskin sarà ucciso durante una rissa in carcere.

Terra amara chiude dopo aver regalato ottimi risultati a Mediaset

Dopo quattro stagioni, Terra amara saluta il pubblico italiano con ottimi ascolti. La storia di Zuleyha ha appassionato milioni di telespettatori e ha lasciato il testimone a Endless Love, la nuova soap turca di Canale 5. Terra amara è stata acquistata da 56 Paesi ed ha visto numerose candidature a diversi premi.

Le attrici Polen Emre (Fadik), Yeliz Doğramacılar (Fusun) e Sibel Taşçıoğlu (Sermin) hanno vinto il premio Golden Caretta di Cipro come miglior attrice non protagonista.