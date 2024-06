Vildan sorprenderà Fehime con una visita e una bella notizia: "Tua figlia è incinta". Le anticipazioni di Endless Love di lunedì 24 giugno rivelano che i genitori di Zeynep saranno entusiasti per il nipotino in arrivo, ma per orgoglio non accetteranno l'invito a cena dai Sezin. Fehime proporrà a Vildan di organizzare l'incontro a casa Soydere, in modo da riunire tutta la famiglia.

Ozan difenderà Zeynep con sua madre

A villa Sezin la tensione tra Vildan e Zeynep non accennerà a diminuire. La gravidanza della giovane sposa sarà solo un altro pretesto per le provocazioni di Vildan e questo a Ozan non andrà più bene.

Vedere sua madre attaccare continuamente Zeynep farà andare su tutte le furie il ragazzo che chiederà più rispetto per sua moglie. "Presto avrà tuo nipote ma non mi hai ancora accettata" dirà Zeynep a Vildan che metterà in dubbio persino che il bambino sia davvero suo nipote.

A quel punto, la ragazza andrà via offesa e Ozan resterà da solo con sua madre dicendole che lui si fida di Zeynep e dovrebbe farlo anche lei se non vuole perdere suo figlio. Come prova del suo impegno, Ozan chiederà a Vildan di invitare la famiglia di Zeynep a cena per informare tutti della gravidanza.

Dopo alcune esitazioni, la signora Sezin sarà costretta ad accettare per amore di suo figlio e andrà a cercare i Soydere.

Vildan si recherà prima alla bottega di Huseyn che non la accoglierà con piacere, ma le cose cambieranno quando la donna gli darà la lieta notizia. "Avrai un nipote, Zeynep è incinta", dirà Vildan a Huseyn che sarà spiazzato.

La resa di Vildan e la visita dai Soydere

Huseyn e Vildan andranno a casa Soydere per informare anche Fehime dell'arrivo di un nipotino.

La madre di Zeynep aprirà la porta a suo marito e alla sua ospite e sarà stupita nel vederli insieme. "È tempo di fare la pace", dirà Vildan alla sua consuocera, "Tua figlia è incinta". Fehime e Huseyn saranno invitati a cena a casa Sezin, ma la madre di Zeynep non accetterà. La donna spiegherà che è stata cacciata da quella villa e ne ha un brutto ricordo, ma farà una controproposta.

Fehime chiederà a Vildan di organizzare la cena a casa Soydere e riunire la famiglia per ricominciare da zero. La madre di Ozan non potrà far altro che accettare per evitare ulteriori litigi in casa.

Vildan e Zeynep: nemiche da sempre

Il rapporto tra Vildan e Zeynep è sempre stato pessimo. La madre di Ozan è andata su tutte le furie con suo figlio sin da quando ha portato per la prima volta sua moglie a villa Sezin. Vildan non ha mai creduto alla buona fede di Zeynep e ha più volte tentato di mettere in guardia suo figlio, ma non è servito a nulla.

Ozan, innamorato ciecamente di sua moglie, non ha mai messo in discussione la sua fiducia in lei e Vildan ha dovuto adeguarsi suo malgrado. In realtà la madre di Ozan ha ragione da vendere: Zeynep sta tramando da sempre alle spalle di suo marito. Persino il matrimonio è stato solo un modo per introdursi a villa Sezin e avvicinarsi a Emir, l'unico vero interesse di Zeynep.