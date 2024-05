Le puntate finali di Terra Amara vedranno Sermin ridotta in miseria e costretta ad accettare di lavorare come netturbina per il comune di Cukurova. Sarà un'umiliazione per Sermin che verrà ben presto derisa dagli abitanti della cittadina. Le cose per lei peggioreranno nel momento in cui la figlia Betul verrà arrestata per l'omicidio di Hakan.

Sermin ridotta a fare la spazzina per il Comune

Nel finale di stagione di Terra amara Sermin finirà in miseria, senza più un tetto sopra la testa e nemmeno cibo con cui sfamarsi. Tutto mentre verrà spiccato un mandato di arresto per Betul, rea di aver ucciso Hakan.

Sermin non sapendo più come fare per sopravvivere, vagherà per Cukurova senza una meta specifica rubando qua e là del cibo con cui rifocillarsi.

A un certo punto, Sermin perderà i sensi proprio nelle vicinanze del Municipio. Lutfiye deciderà di ospitarla temporaneamente negli alloggi dei dipendenti comunali. Dopo alcuni giorni il Sindaco farà presente alla donna che non potrà più rimanere in quell'alloggio a meno che non accetti di lavorare per il comune. A questo punto Sermin si vedrà costretta ad accettare il lavoro di netturbina pur di continuare ad avere un tetto sopra la testa.

Sermin umiliata, Betul arrestata

Sarà una vera e propria umiliazione per Sermin che, nel giro di pochi giorni, diventerà la 'barzelletta del paese'.

Gli abitanti di Cukurova la scherniranno e non potranno fare a meno di constatare di come la donna sia caduta in basso. La sfortuna busserà di nuovo alla porta di Sermin nel momento in cui si verrà a sapere che Betul è stata arrestata con l'accusa di aver assassinato Hakan.

Betul era fuggita subito dopo il delitto facendo perdere le sue tracce ed era riuscita a raggiungere la Siria insieme ad Abdulkadir.

Grazie alla tenacia di Fikret e Zuleyha, i due verranno ritrovati e ricondotti in Turchia, dove dovranno rispondere dei crimini commessi. Intanto Sermin continuerà a ribadire che la figlia è innocente ma gli abitanti di Cukurova non le crederanno ed anzi, continueranno a deriderla.

Si avvicina la fine di Terra amara

I continui cambiamenti di programmazione di Terra amara rendono difficile dare una data certa sulla messa in onda della puntata finale: si ipotizza che possa essere il 24 maggio, quando la soap tv turca verrà trasmessa in prima serata su Canale 5.

Un finale molto atteso dai tantissimi fan di questo sceneggiato, la cui prima puntata è andata in onda sulle reti Mediaset il 4 luglio del 2022. In questi due anni le vicende ambientate a Cukurova hanno riscosso un successo sempre crescente, tanto da garantirsi uno spazio anche in prima serata dove le puntate sono state seguite da una media di circa 3 milioni di spettatori.