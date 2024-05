Nuovo dramma in vista per Zuleyha visto che nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 17 maggio 2024, il marito Hakan verrà ucciso da Betul. Quest'ultima si darà alla fuga mentre Altun deciderà di organizzare i funerali di Hakan a Smirne. La donna in seguito, scoprirà che il marito le avrà lasciato in eredità un cospicuo patrimonio.

Hakan muore per mano di Betul

Il prossimo appuntamento di Terra amara sarà caratterizzato da un nuovo dramma visto che Hakan perderà la vita per mano di Betul. Quest'ultima, nel tentativo di uccidere Zuleyha, colpirà invece Gomusoglu che si metterà in mezzo facendo da scudo alla moglie.

L'uomo, colpito in pieno petto, non morirà sul colpo ma spirerà poco dopo essere giunto in ospedale, lasciando nella più cupa disperazione la moglie. Nel frattempo Betul si darà alla fuga e lungo il tragitto incontrerà Abdulkadir e Vahap, anche loro ricercati dalla polizia. I tre uniranno le forze e decideranno di scappare in Siria per sfuggire alla giustizia. Sermin intanto, rimasta senza un tetto e senza cibo, vagherà per la città sino a quando perderà i sensi per i morsi della fame. La donna verrà soccorsa da Lutfiye.

Zuleyha organizza i funerali di Hakan a Smirne

Le anticipazioni rivelano che Colak comincerà a mettere in giro delle assurde voci secondo cui sarebbe stata Zuleyha a volere la morte di Hakan per poterne ereditare il patrimonio.

Distrutta dal dolore, Zuleyha con l'aiuto di Fikret, deciderà di portare la salma di Hakan a Smirne, dove verranno celebrati i funerali. Successivamente, Gaffur e Uzum si prepareranno ad incontrare Gulsum, la donna che ha risposto all'annuncio matrimoniale sul giornale. Per un disguido, la donna non si presenterà nel luogo prefissato per l'appuntamento ma si recherà a Villa Yaman.

La donna sarà convinta che Gaffur la stia prendendo in giro mentre Cevriye sarà gelosa vedendo il capomastro interessarsi ad un'altra donna. Zuleyha invece, rimarrà sorpresa quando il suo avvocato le farà sapere che il defunto Hakan le avrà lasciato in eredità una vera e propria fortuna. La donna non avrà esitazioni e deciderà di devolvere il patrimonio ereditato alla comunità di Cukurova.

Verso la fine di Terra amara

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, l'ultima puntata di Terra amara dovrebbe andare in onda su Canale 5 il prossimo 24 maggio, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Ormai il gran finale si avvicina a grandi passi, a distanza di quasi due anni dal debutto di questa soap Tv turca che risale al 4 luglio 2022. Da allora è stato un crescendo in termini di ascolti con una media di 2,5 milioni di telespettatori a puntata nel daytime e di circa 3 milioni negli appuntamenti in prima serata.