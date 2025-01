Le anticipazioni settimanali di Beautiful, in onda dopo la pausa per la festività natalizia dal 7 all'11 gennaio, rivelano che Hope racconterà ai genitori di aver firmato le carte del divorzio da Liam. Nel frattempo, quest'ultimo andrà da Steffy e le mostrerà il video in cui Finn abbraccia Sheila.

La preoccupazione di Steffy per la liberazione di Sheila

Steffy comincerà a sospettare del marito, pensando che sia in realtà felice per la scarcerazione di Sheila. Intanto, Liam si confiderà con Wyatt, raccontandogli di aver visto Finn mentre abbracciava la madre e aggiungerà di sentirsi in dovere di pensare lui stesso alla sicurezza di Kelly e Steffy, visto il comportamento del medico.

Wyatt, però, ribatterà che il suo comportamento potrebbe essere legato a ciò che lui prova per Steffy, ma Liam non cederà. Nonostante le rassicurazioni di Finn, Steffy non si sentirà sicura nel sapere che Sheila è libera e penserà che tutti i rumori fuori dalla casa siano dovuti alla presenza della madre biologica del marito.

Brooke racconterà a Ridge di aver sorpreso Thomas e Hope a letto insieme e l'uomo temerà che il figlio possa ricadere nella sua ossessione per Hope. Al contempo, Hope dirà a Thomas di aver combattuto contro i sentimenti che nutriva per lui, ma di non poter più negare la grande attrazione che prova nei suoi confronti. Inoltre, Hope rifletterà sul modo in cui il suo matrimonio è terminato, constatando che Liam non ha fatto nulla per salvarlo.

Steffy vede il video di Finn con sua madre

Hope pranzerà a Il Giardino con Brooke e Deacon, congratulandosi con quest'ultimo per il successo del ristorante, ma ben presto il clima sereno verrà interrotto dall'annuncio di Hope, che confesserà ai genitori di aver firmato le carte per il divorzio da Liam. Hope aggiungerà di non avere più intenzione di lottare per un uomo con il cuore costantemente diviso tra due donne.

Intanto, una donna misteriosa entrerà al ristorante.

Dopo aver parlato con il fratello, Liam andrà da Steffy e la troverà molto preoccupata per la libertà di Sheila. Liam la metterà in guardia da Finn, che pare abbia perdonato la madre: infatti, le mostrerà il video registrato in tribunale. Steffy sarà incredula, mentre Liam continuerà a sostenere di non potersi fidare di Finn e di avere il compito di difendere sia lei che i figli.

Finn andrà dalla madre adottiva spiegandole che Sheila è libera e Li sarà sconvolta, anche se il figlio la rassicurerà, dicendole che farà di tutto per proteggere la sua famiglia. Intanto, Deacon scoprirà che la donna misteriosa entrata nel ristorante è Sheila, la quale gli spiegherà di essere decisa a riconquistare il figlio. Infine, Liam ribadirà a Steffy la necessità di non fidarsi del marito.

L'attesa per le nuove puntate

Dopo due settimane di pausa legate alle festività natalizie, Beautiful tornerà con le nuove puntate dal 7 gennaio. I fan attendono con impazienza i nuovi risvolti legati principalmente al divorzio tra Liam e Hope, ma anche alla scarcerazione di Sheila e al ritrovato legame tra quest'ultima e Finn. Il pubblico su X continua a lamentarsi per le troppe repliche. "Mi sa che hanno mandato in onda la replica di ieri, che era già stata trasmessa due settimane fa", ha scritto con ironia un utente.