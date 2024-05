Sarà una settimana movimentata quella di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 maggio: Clara si preparerà ad affrontare Alberto, per metterlo al corrente delle imminenti nozze con Eduardo Sabbiese, ma temerà la sua reazione. Intanto Raffaele aggredirà fisicamente Ferri, rischiando di essere licenziato: la sorte del portiere sarà in mano ai condomini. Intanto Marina farà ritorno dalla sua vacanza, ignara di ciò che è accaduto in sua assenza.

Clara preoccupata per la reazione di Alberto

Clara sarà pronta a diventare la moglie di Eduardo e a seguirlo nel programma di protezione testimoni.

A frenare la donna sarà però il confronto che l'attende con Alberto, che potrebbe essere fortemente in disaccordo con la sua scelta.

I rapporti fra Raffaele e Roberto invece arriveranno a un punto di non ritorno quando il portiere aggredirà l'imprenditore. Questa faccenda avrà delle conseguenze, con Giordano che rischierà di essere licenziato. Diego, Filippo e Renato cercheranno di convincere Roberto a chiudere un occhio sull'aggressione subita, ma invano. In seguito sarà indetta una riunione condominiale in cui sarà decisa la sorte professionale di Raffaele. In tutto questo Diego proverà a convincere Ida a lasciare definitivamente la casa di Ferri. Intanto Marina farà rientro dalla vacanza, completamente all'oscuro di ciò che è accaduto in sua assenza.

Damiano preoccupato per ciò che ha visto, Rossella ci ripensa su Nunzio e Riccardo

Intanto, dopo aver visto Viola ed Eugenio insieme, Damiano non riuscirà a fare a meno di preoccuparsi dell'eventualità che la sua amata possa lasciarlo per tornare con l'ex marito.

Preoccupata per la crescente vicinanza tra il marito Guido e Claudia, Mariella avrà ragione di essere gelosa: infatti quando il vigile accompagnerà l'amica a un provino, tra i due ci sarà un momento di intensa vicinanza.

Nel frattempo in ospedale Nunzio sarà sempre più vicino a Diana, soprattutto dopo essersi reso conto che la ripresa della donna non sarà così facile come pensava. Rossella, vedendo Cammarota preso da un'altra donna, finirà per avere una sorta di ripensamento sulla scelta d'amore che ha fatto. Riccardo, invece, continuerà a soffrire per il comportamento della sua ex.

La possibile reazione di Alberto alla notizia del matrimonio di Clara ed Eduardo

Clara ed Eduardo stanno per sposarsi ed entrare nel programma di protezione testimoni, che li porterà a cambiare completamente identità oltre a vivere lontano dai propri affetti. Prossimamente Alberto verrà a sapere dell'intenzione di Clara e dovrebbe reagire molto male alla notizia. L'avvocato Palladini potrebbe fare di tutto per rovinare le nozze di Curcio e Sabbiese, persino arrivando a portare via suo figlio Federico.

Non è da escludere neanche che l'avvocato possa in qualche modo rendersi protagonista dell'arresto del boss Torrente. In questo modo Eduardo non sarebbe più in pericolo e quindi Clara e Federico non dovrebbero lasciare Napoli.