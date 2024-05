Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 maggio rivelano che Roberto Ferri sarà particolarmente aggressivo nei confronti di Raffaele, dopo aver scoperto che Ida e Diego intendono andare avanti per le vie legali nei suoi confronti, per quanto riguarda la gestione di Tommaso.

Damiano resterà turbato quando vedrà Eugenio Nicotera riavvicinarsi a Viola: capirà che in fondo i due resteranno per sempre una famiglia, nonostante tutte le difficoltà che hanno vissuto insieme.

Roberto Ferri diventa aggressivo: anticipazioni di Un posto al sole al 17 maggio

Roberto scoprirà che Ida non ha intenzione di dargliela per vinta per quanto riguarda l'aspetto legale della gestione del piccolo Tommaso. La donna ha deciso di rivolgersi a un avvocato perché vuole sapere quali sono i suoi diritti in tutta questa vicenda. Quando Ferri scoprirà come stanno andando le cose, cercherà in tutti i modi di ostacolare il piano della donna, ma non riuscirà ad avere la meglio. Ida, appoggiata da Diego, perseguirà la strada legale per arrivare alla risoluzione di questa vicenda.

Ciò spingerà Roberto a essere particolarmente aggressivo nei confronti di Raffaele: si scaglierà duramente contro di lui, tanto da spingerlo a riflettere sui propri sensi di colpa.

Eugenio Nicotera si riavvicinerà Viola e finirà per sorprenderla con un gesto, al momento ancora sconosciuto. Questa situazione finirà per turbare Damiano, che si ritroverà a pensare al legame che lega ancora Viola al suo ex marito, consapevole del fatto che tra i due vi sarà sempre qualcosa di forte che non potrà mai separarli.

Rossella si ritroverà ad affrontare il suo ex Riccardo: intende metterlo al corrente dei sentimenti che prova per Nunzio.

Viola aveva chiesto aiuto a Nicotera per Damiano

Negli episodi precedenti della stagione era stata Viola a riavvicinarsi all'ex per chiedergli aiuto in merito alla delicata situazione che stava vivendo Damiano.

Il poliziotto era stato accusato di corruzione dopo che sono stati trovati dei soldi illeciti all'interno del suo appartamento.

Sebbene si sia subito professato estraneo ai fatti, tutti gli indizi sembravano metterlo nei guai. Proprio per questo motivo Eugenio ha deciso di intraprendere una nuova indagine per far luce sul caso e attestare l'innocenza del poliziotto.