Hope organizzerà una notte di passione con Liam secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful. Liam sarà felice di trascorrere una serata in intimità con la moglie, ma lei continuerà a ricordare i momenti con Thomas. Hope non ne parlerà, ma sarà molto combattuta a causa del ritorno del ragazzo nei suoi pensieri. Rj, nel frattempo, chiederà a Thomas se la sua ossessione per Hope sia passata, mentre Steffy avrà dei dubbi su quest'ultima: crede che non sia leale.

L'iniziativa di Hope fa piacere a Liam

Hope e Thomas saranno sempre più vicini, ma nessuno dei due dirà all'altro cosa prova e ufficialmente la loro intesa si limiterà al lavoro.

Dentro di sé, tuttavia, Hope si sentirà in colpa nei confronti del marito, soprattutto alla luce dell'ultima discussione con Steffy che le ha rivelato di averla vista flirtare con Thomas. Per tentare di recuperare, Hope organizzerà una notte romantica per Liam facendogli trovare al suo rientro un vino speciale. Spiegherà al marito di sentire il bisogno di ritagliare per loro più momenti intimi e brinderà con lui a ciò che conta davvero. Liam sarà molto felice dell'idea di Hope e non le nasconderà di aver avuto paura quando ha iniziato a lavorare con Thomas. La donna gli chiederà di non parlare di Thomas e inizierà a baciarlo. Tra Liam e Hope scoppierà la passione, e la ragazza sarà particolarmente affettuosa, tanto che il marito si sorprenderà.

"Per me è importante dimostrare quanto ti amo", dirà Hope a Liam per rassicurarlo. In realtà lei non potrà fare a meno di pensare a Thomas mentre sarà tra le braccia del marito e ricorderà anche le parole di Steffy. Nonostante ciò, sentirà ancora il bisogno di dare delle certezze a Liam: "Ti amo, non dubitarne mai".

I dubbi di Steffy e la serenità di Thomas

Il matrimonio di Liam e Hope sarà argomento di discussione anche in famiglia. Thomas rivedrà RJ dopo diverso tempo e tra i due fratelli sarà inevitabile parlare della vecchia ossessione per Hope. Thomas assicurerà di aver capito i suoi errori e spiegherà di aver lavorato molto su se stesso.

Dirà a RJ che adesso tra lui e Hope c'è solo un rapporto di lavoro e di collaborazione come genitori di Douglas. RJ sarà contento di sapere che il matrimonio di Liam e Hope non ha più nulla da temere. Nel frattempo anche Finn e Steffy parleranno di Thomas e Hope. La ragazza si dirà certa dei progressi del fratello, ma sarà ugualmente preoccupata per il suo futuro. Finn penserà che i dubbi di sua moglie siano per la gelosia di Liam e lei cambierà argomento. Mentre abbraccerà il marito, Steffy continuerà a pensare a Hope e al suo atteggiamento che potrebbe far ricadere Thomas nella sua ossessione.

Il riavvicinamento di Hope e Thomas

Nelle puntate precedenti Hope ha ripreso Thomas nella squadra della Hope for the future.

La decisione non è piaciuta affatto a Liam, che è tornato a essere molto geloso. Ha dovuto accettare la scelta di Hope, ma quando l'ha vista tra le braccia di Thomas è andato di nuovo su tutte le furie. Per Hope è stato molto difficile spiegare che quello che ha visto Liam è stato solo un equivoco: Thomas l'ha solo presa perché era semplicemente caduta dalla pedana. Intanto i pensieri di Hope per Thomas si sono fatti sempre più frequenti, tanto da immaginare il suo volto al posto di quello di Liam. Per il momento Hope ha tenuto per sé le sue fantasie, ma a Steffy non è sfuggito il suo comportamento e l'ha subito messa in guardia.