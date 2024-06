Steffy minaccerà Hope e la farà piangere dopo averla vista flirtare con Thomas: "Ti tengo d'occhio". Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful spiegano che Hope scoppierà a piangere di fronte alle accuse di Steffy, mentre Thomas sembrerà tornare alla sua vecchia ossessione. Infine Taylor rassicurerà Liam dicendogli che suo figlio è guarito e ha affrontato una terapia per allontanarsi definitivamente da Hope.

Steffy preoccupata per la salute mentale di suo fratello

Il lavoro per Hope e Thomas procederà a gonfie vele e la complicità tra i due sarà molto evidente.

La figlia di Brooke non potrà fare altro che ringraziare lo stilista per i grandi progressi fatti dalla sua collezione grazie a lui. Thomas sarà compiaciuto dalla vicinanza con Hope e presto emergerà che l'intesa tra i due colleghi non è solo lavorativa. Anche se la figlia di Brooke si ostinerà a negare anche a se stessa l'attrazione per Thomas, a Steffy non sfuggirà nulla. La sorella di Thomas farà un'improvvisa apparizione in ufficio e coglierà Hope mentre fa i complimenti allo stilista, tenendolo per mano. Per Steffy sarà chiaro che Hope stava filtrando con suo fratello e andrà su tutte le furie con lei. Appena le due donne resteranno da sole discuteranno su quello che è successo in ufficio.

La figlia di Ridge farà presente a Hope che Thomas sta facendo di tutto per liberarsi dalla sua ossessione per lei che di certo non lo sta aiutando.

Liam continuerà ad essere diffidente con Liam

Hope respingerà tutte le accuse di Steffy, dicendole che per Thomas prova solo stima professionale. "Ha combattuto i suoi demoni e ha vinto", dirà Steffy, "Perché non puoi essere sensibile?".

Hope risponderà che conosce bene i progressi di Thomas e non ha intenzione di stravolgere la sua vita, ma le accuse di Steffy continueranno. "Ti terrò d'occhio", dirà la donna a Hope che scoppierà a piangere. Nel frattempo Taylor parlerà con Liam dei grandi progressi fatti da Thomas e lo rassicurerà sul suo matrimonio. Spencer ammetterà che resta comunque in guardia, anche se si fida molto di Hope e sa che non lo tradirebbe mai con Thomas.

"Non hai nulla di cui preoccuparti, Liam", dirà Taylor. Thomas, invece, quando resterà da solo nel suo ufficio non potrà fare a meno di ripensare alle parole di ammirazione di Hope e soprattutto al fatto che lei gli teneva la mano.

I momenti di vicinanza tra Hope e Thomas stanno riaccendendo la fiamma

Nelle puntate precedenti Thomas è tornato a lavorare a stretto contatto con Hope. Lo stilista ha riportato la collezione Hope for the future ad alti livelli e si è detto interessato solo alla carriera. Thomas ha spiegato a Ridge di aver superato del tutto la sua ossessione per Hope, tanto da essere pronto a rinunciare persino al suo lavoro se dovesse creare problemi a Liam. La disponibilità di Thomas ha colpito e conquistato tutti tranne Liam che continua a sospettare di lui.

Spencer, in effetti, potrebbe avere ragione, dato che Thomas sta probabilmente solo interpretando un ruolo e il suo vero obiettivo è Hope. Quest'ultima sta combattendo con se stessa ma in realtà è molto attratta da Thomas, tanto da immaginare il suo volto mentre bacia Liam. La passione tra i due, quindi, è destinata a riaccendersi molto presto.