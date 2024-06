Sheila avrà un attacco di cuore nelle prossime puntate di Beautiful e sarà portata agonizzante in ospedale. Le anticipazioni spiegano che i medici confermeranno la veridicità del malore e le condizioni della signora Carter saranno gravi. Finn e Steffy saranno sconvolti quando apprenderanno che Sheila ha avuto un infarto, mentre Li non avrà nessuna pietà di lei. La madre adottiva di Finn, infatti, chiederà di non fare nulla per salvare la paziente.

L'arresto di Sheila e la gioia di Bill e Ridge

La fuga di Sheila finirà molto presto, perché la donna chiederà inutilmente un appoggio a Deacon che la tradirà.

Al Giardino arriveranno Ridge, Bill e gli agenti di polizia per mettere in manette Sheila e farla finire in carcere per il resto dei suoi giorni. L'arresto sarà traumatico per la signora Carter, ma pur sentendosi tradita da Deacon sarà pronta a perdonarlo in nome di tutto ciò che ha fatto per lei in passato.

Sheila sarà accompagnata dagli agenti fuori dalla pizzeria, ma continuerà a inveire contro Bill e dopo essere inciampata si sentirà male. La donna cadrà per terra con un attacco di cuore, ma Ridge e Spencer penseranno all'ennesima simulazione e andranno via con Deacon per festeggiare la riuscita dell'operazione di polizia.

La richiesta inaspettata di Li a Finn

Sheila sarà portata in ospedale dai poliziotti e i medici confermeranno che la donna ha un infarto in corso.

Agonizzante, la signora Carter sarà ricoverata urgentemente e sarà accolta in reparto da Li che non crederà ai suoi occhi quando la vedrà.

Nel frattempo, in ospedale ci saranno anche Finn e Steffy che vedendo arrivare Sheila spalancheranno gli occhi, increduli e confusi. Finn si informerà sulle condizioni di salute di sua madre e vedendo Li immobile accanto al suo letto, le chiederà come mai non stia agendo per fare qualcosa.

La donna chiederà a Finn di non fare nulla e lasciare morire Sheila, in modo che paghi per tutte le cattiverie commesse verso la sua famiglia.

L'inganno di Bill ha ferito profondamente Sheila

Nelle puntate precedenti, Sheila ha dato piena fiducia a Bill e dopo aver accettato di sposarlo gli ha raccontato il suo primo omicidio.

A quel punto Spencer ha mostrato il suo vero volto e ha ferito profondamente Sheila: "Non mi è mai importato di te". La donna è fuggita lanciandosi dal balcone ed è corsa da Deacon chiedendogli di fuggire con lei, ma lui ha temporeggiato solo per trattenerla al locale fino all'arrivo della polizia. Per Sheila questa volta sembra essere davvero finita e probabilmente il suo fisico non ha retto lo stress del dolore del tradimento. I fan di Beautiful, tuttavia, sanno anche che questo personaggio è pieno di risorse e il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.